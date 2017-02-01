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熱門： 曾俊華林鄭月娥六合彩肖建華拐子婆

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駕警車撞水龍頭警員涉訛稱事發經過被捕
媽媽搭電梯失重心手抱BB飛墮40呎慘死
雲南毒販初一與警方激烈槍戰投擲手榴彈
趙薇被爆肚凸凸疑懷二胎
柏傲灣截收逾880票 超額認購7.3倍
【收市總結】恒指跌42點 金股造好
王大陸猴年大豐收 華仔邀拍戲Say No？
英超阿仙奴1:2敗於屈福特
國際 中國 娛樂 地產 經濟 POPNEWS 體育

駕警車撞水龍頭　警員涉訛稱事發經過被捕

秀茂坪警區一名41歲警員，去年8月駕駛警車執行職務時，失事撞及一個水龍頭，有人疑擔心受罰，向上司「作古仔」。警方對口供感可疑，交東九龍總區重案組跟進，經近半年調查及徵詢法律意見後，今日拘捕該名警員，控以不小心駕...

2017-02-01 23:19

媽媽搭電梯失重心　手抱BB飛墮40呎慘死

烏茲別克扶手電梯發生罕見的恐怖意外，一名女子抱著嬰兒乘搭商場扶手電梯時，懷疑長裙被電梯夾著而失去重心，令懷中嬰兒脫手，從40呎高處飛墮地面慘死。 從商場的閉路電視畫面可見，一名包著頭巾的婦人右手抱著寶寶，...

2017-02-01 19:45

雲南毒販初一與警方激烈槍戰　投擲手榴彈

大年初一凌晨，一夥毒販開私家車運送330斤毒品，在雲南邊境德宏州被事先接到線報的警方設卡攔截。毒販不顧一切高速衝卡，並向警方開槍射擊，以及投擲手榴彈，火光四射。警方當場擊斃一名毒販，另一重傷毒販送院不治。 ...

2017-02-01 21:45

趙薇被爆肚凸凸疑懷二胎

趙薇同老公黃有龍的女兒小四月轉眼已6歲大，40歲的趙薇最近被傳疑似再懷孕，他們一家三口早前到杜拜旅遊時，被網民拍到趙薇素顏現身，戴墨鏡穿鬆身波點連身長裙及波鞋的她，好明顯肚凸凸。 網民爆料說當時他們在享用自助...

2017-02-01 22:43

柏傲灣截收逾880票 超額認購7.3倍

由新世界等發展的荃灣柏傲灣，現截收逾880票，以周五再推105伙計，超額7.3倍，而該批單位折實平均呎價16814元。

2017-02-01 18:29

【收市總結】恒指跌42點 金股造好

市場憂慮特朗普將加強對美國的貿易保護，引發國際貿易戰，港股於雞年首個交易日承接美股周二跌勢，恒指最多跌279點，於10天線( 23082)見支持，午後跌幅收窄，全日跌42點，成交逾577億元。 比富達證券研究...

2017-02-01 17:00

英超阿仙奴1:2敗於屈福特

周二英超球隊阿仙奴，主場以1:2不敵屈福特。 新加盟阿仙奴的麥巴美尼安擔任翼鋒，基奧特、奧斯爾與阿歷斯山齊士亦有上場。開賽10分鐘，屈福特後衛卡保奧主射自由球得手先開紀錄。3分鐘後，屈福特在一次快攻憑迪尼建功...

2017-02-01 08:10
港聞
【特首選戰】林鄭不點名批評曾俊華破壞行政立法關係
【特首選戰】林鄭不點名批評曾俊華破壞行政立法關係

行政長官參選人林鄭月娥不點名批評另一參選人、前財政司司長曾俊華在立法會...

2017-02-01 23:09
港聞
愛妻急求雙肺續命　夫以畫表心聲望善心人拯救
愛妻急求雙肺續命夫以畫表心聲望善心人拯救

患有罕見原發性肺動脈高壓，致右心衰竭及肝功能轉差的羅太（甘少雲）目前仍...

2017-02-01 23:04
港聞
男子網上裸聊被勒索　無奈報警求助
男子網上裸聊被勒索無奈報警求助

一名30歲男子墮聊裸陷阱，遭對方勒索金錢。警方將案件列作勒索案處理，暫...

2017-02-01 22:29
港聞
今日睇咗未？WhatsApp測試「實時位置」功能／(有片)媽媽搭電梯失重心　手抱BB飛墮40呎慘死
今日睇咗未？WhatsApp測試「實時位置」功能／(有片)媽媽搭電梯失重心手抱BB飛墮40呎慘死

今日睇咗未？ ●WhatsApp測試「實時位置」功能一按就知係咪...

2017-02-01 22:22
國際
俄醫院鬧烏龍　兩女被掉包34年揭真相
俄醫院鬧烏龍兩女被掉包34年揭真相

俄羅斯一間醫院發生嬰兒烏龍掉包事件，令到兩個初生女嬰被掉換了，直至34...

2017-02-01 22:14
港聞
老人院兩院友瑣事爭執　八旬翁遭拐杖扑穿頭

黃大仙一間老人院發生傷人案！一名八旬老翁疑因瑣事與另一名院友發生爭執，...

2017-02-01 22:08
娛樂
呻戒煙太難　GD唱自己又矮又瘦
呻戒煙太難GD唱自己又矮又瘦

韓國天團BigBang隊長G-Dragon（GD）在踏入新一年，話過決...

2017-02-01 22:03
港聞
粉嶺3歲印度女童遭捏死　母涉謀殺被捕　
粉嶺3歲印度女童遭捏死母涉謀殺被捕

粉嶺祥華邨發生兇殺案！一名3歲女童疑遭情緒失控的印度裔母親掐頸，昏迷送...

2017-02-01 21:52
港聞
六合彩新春金多寶2.5注中　每注派逾3500萬元
六合彩新春金多寶2.5注中每注派逾3500萬元

頭獎彩金高達8000萬元的六合彩新春金多寶揭盅，頭獎兩注半中，每注派彩...

2017-02-01 21:50
中國
「天下第一劍」越王勾踐劍再亮相湖北省博物館
「天下第一劍」越王勾踐劍再亮相湖北省博物館

聞名遐邇的國家一級文物、被譽為「天下第一劍」的越王勾踐劍，春節期間再度...

2017-02-01 21:34
娛樂
林心如產後素顏曝光　林熙蕾大讚「美媽媽」
林心如產後素顏曝光林熙蕾大讚「美媽媽」

林心如為老公霍建華誕下小公主不足一個月，好姊妹林熙蕾今日就曬出跟新手媽...

2017-02-01 21:26
中國
廣州珠江隧道運煤車爆炸起火　濃煙直捲半空　
廣州珠江隧道運煤車爆炸起火濃煙直捲半空

廣州有運煤車駛至珠江隧道往芳村方向時，突然著火。現場傳出兩次爆炸聲，並...

2017-02-01 21:22
國際
希魔專用電話拍賣　估值達390萬
希魔專用電話拍賣估值達390萬

已故德國納粹魔王希特拉二戰時期一部專用紅色電話本月在英國拍賣，估值40...

2017-02-01 21:21
中國
斑馬突襲飼養員拖入草叢狂踢 　長隆動物園：偶發小脾氣屬正常
斑馬突襲飼養員拖入草叢狂踢 長隆動物園：偶發小脾氣屬正常

繼浙江寧波有動物園老虎咬死逃票男子後，近日網上亦廣傳一段廣州長隆動物世...

2017-02-01 20:59
國際
海豚「焗」著T恤隨時窒息
海豚「焗」著T恤隨時窒息

澳洲民眾日前在西部班伯利庫姆巴納灣，發現一條穿着T恤的樽鼻海豚，雖然海...

2017-02-01 20:57

今日頭條日報新聞

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帳篷囤積食物日用品 元朗高球會會址 淪為違例水貨倉

﻿帳篷囤積食物日用品 元朗高球會會址 淪為違例水貨倉

元朗水貨活動猖獗，散貨場愈開愈多。本報發現區內不少空地內搭建帳篷，變成水貨集散地，其中新田一個疑違例水貨倉借「高爾夫球場會」門面，圖掩人耳目，水客日夜拖篋出入取貨。該高球會會長、前本港職業冠軍球手黎偉智回應本報查詢，他對水貨活動不知情，協會與水貨活動無關，疑遭人濫用其球會名義混淆視聽。 本報發現新田永平路一片空地的大門上貼有「中國（香港）長青職業高爾夫球手協...

■散貨場內有水客分貨，將日用品以及食品塞入行李篋。 港聞
﻿帳篷囤積食物日用品 元朗高球會會址 淪為違例水貨倉
■單位坐向南，外望開揚山景及內園景，環境清幽。 地產
﻿大埔承峰1,522呎 享清靜泳池園景
■單位附有平台，設私家泳池。 地產
﻿御龍山素白長廳洋溢溫馨 盡享河岸景致
■港隊遭北韓前鋒鄭日冠（左二）射破十指關。 體育
﻿港將打不死 放眼亞洲盃
■有網民上到呢部的士，影咗財神司機背面照！ 專欄
﻿Executive日記——網民勁Like讚搞笑 「財神」揸的士 大方任影！
■南韓一男一女仲去埋中環AIA歐陸嘉年華玩！ 專欄
﻿Executive日記——日韓網民「拍住玩 推介香港美景

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審˝網絡23條˝期間 公大生攜煙霧餅囚3月

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李施嬅拍劇狂開工 頭飾太重似˝鬼剃頭˝
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