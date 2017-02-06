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油麻地私家車撼爆消防龍頭形成「街頭噴泉」
同學欺凌再假意和好誘騙輪姦少女難抵創傷自殺亡
浙江足浴店大火釀18死2傷多人跳樓逃生（有片）
陳年訪問被翻遭插怪獸家長楊千嬅貼文致歉：父母這條路不容易
柏傲灣提價加推109伙
美股帶動 恒指有望高開
浙江足浴店大火18死 跳樓逃生「嘭」墜地
德甲漢堡一球小勝利華古遜
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油麻地私家車撼爆消防龍頭　形成「街頭噴泉」

油麻地佐敦道一輛私家車疑撞毀消防龍頭後不顧而去，消防龍頭被撞至鬆脫，大量淡水從裂口湧出馬路，形成「街頭噴泉」，附近一個報檔被濺濕。水務署人員到場進行搶修，並關上水掣。警方正追緝涉事司機歸案。 根據目擊者表...

2017-02-05 22:44

同學欺凌再假意和好誘騙輪姦　少女難抵創傷自殺亡

澳洲墨爾本一名少女13歲時長期受幾名女同學欺凌，甚至曾被掌摑，其後又假意與少女和好，誘騙她遭兩男輪姦。但少女因為害怕而不敢正式錄取口供起訴同學，承受創傷折磨足足兩年，至前年終自殺身亡。少女母親近日公開慘痛經歷，...

2017-02-05 23:07

浙江足浴店大火釀18死2傷　多人跳樓逃生（有片）

浙江省天台縣一個足浴店發生大火，造成至少18人死亡，2人受傷。 事發在下午4時許，天台縣足馨堂足浴城突然起火，現場冒出大量濃煙，有人從窗口跳下逃生。消防接報趕至現場灌救，並搜救被困人員。 據了解，大...

2017-02-05 22:52

陳年訪問被翻遭插怪獸家長　楊千嬅貼文致歉：父母這條路不容易

楊千嬅最近擔任舊愛鄭中基演唱會嘉賓，之後被黃偉文爆她當年情傷連飲8杯長島冰茶，再來老公丁子高揼本為她的42歲生日連環慶生，還有4歲囝囝Torres親手炮製生日蛋糕，一切溫馨又窩心，但今日卻突然被翻舊賬，網上瘋傳...

2017-02-05 20:59

柏傲灣提價加推109伙

由新世界及萬科合作發展的荃灣柏傲灣，再提價加推109伙發售，折實平均呎價17093元，已加價2至11%。而新加推單位包括 36伙開放式、50伙1房、9伙2房、8伙3房及6伙4房單位，折實價由479.4萬元起。

2017-02-04 16:49

美股帶動 恒指有望高開

受惠上周五美股三大指數造好，分析認為美股升勢可望帶動港股今高開約100點，惟其後走勢或受到A股走勢疲弱拖累，預計恒指本周在22700點至23000點拉鋸，投資者觀望態度濃。 由於美國非農業職位增長加快，1...

2017-02-06 01:06

德甲漢堡一球小勝利華古遜

德國甲組足球聯賽，漢堡在主場以一球小勝利華古遜。 兩隊半場互無紀錄。換邊後31分鐘，由萊比鍚外借到漢堡的柏柏杜普路斯，接應左路傳中，頂入全場唯一入球，最終協助漢堡全取3分。 在積分榜，漢堡賽後以16...

2017-02-04 08:35
中國
浙江足浴店大火 店舖經營逾十年設施陳舊
浙江足浴店大火 店舖經營逾十年設施陳舊

中國浙江省天台縣一家足浴店昨午發生火災，已確定至少18人死亡，另有兩人...

2017-02-06 02:19
國際
阿富汗連場大雪 最少54人死
阿富汗連場大雪 最少54人死

阿富汗各地連續三天降下大雪，死亡人數至今增至最少54人，隨着救援人員開...

2017-02-06 02:15
國際
上訴法院拒解凍特朗普移民禁令
上訴法院拒解凍特朗普移民禁令

美國總統特朗普下令禁止7個穆斯林為主國家的人民入境，遭華盛頓州法官裁定...

2017-02-06 01:10
娛樂
謝霆鋒揸鑊鏟揸到手壞　網民：證明你雙手是用來揸咪
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正身在鄭州宣傳電影《決戰食神》的謝霆鋒，於臉書貼上一張由手到肩膊都是刮...

2017-02-05 22:25
港聞
今日睇咗未？年輕孕婦坐博愛座被質疑扮大肚/藍牙喇叭充電時爆炸
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今日睇咗未？ ●年輕孕婦坐博愛座被質疑扮大肚委屈站至下車致下體出...

2017-02-05 21:49
娛樂
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劉香萍女兒貝安琪之前到德國待產，其外籍男友Simon在instagra...

2017-02-05 21:45
國際
阿根廷64歲女星　穿比堅尼展示完美身段
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阿根廷資深女星、電視節目主持人兼模特兒阿爾法諾（Graciela Al...

2017-02-05 21:25
中國
年輕孕婦坐博愛座被質疑扮大肚　委屈站至下車致下體出血
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台灣有孕婦坐博愛座也被「批鬥」！一名懷孕3個月的年輕準媽媽昨日乘搭火車...

2017-02-05 21:23
中國
皖一家六口早餐店死亡　疑煤氣中毒
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正值新春佳節，安徽合肥卻發生慘劇！長豐吳山鎮一家六口疑因煤氣中毒，命喪...

2017-02-05 20:59
港聞
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藍牙喇叭充電時爆炸馬會停贈

網上有傳馬會向顧客送贈的藍牙喇叭發生爆炸！該事主指，其父親為藍牙喇叭充...

2017-02-05 20:49
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馬鞍山一名17歲少年墮樓，重傷送院後證實不治。 現場是利安邨利興...

2017-02-05 20:38
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美國馬里蘭州日耳曼敦一隻19個月大的母雞可謂神乎其技，幾可精準無誤地以...

2017-02-05 20:26
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五月天再戰東京武道館　阿信被歌迷捕獲請食最貴豬扒飯
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台灣天團五月天去年以「第一組華人樂團」身份進佔東京武道館舉行演唱會，相...

2017-02-05 19:51
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麗江男遊客催餐反被店員暴打　警拘5人
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雲南麗江再有遊客被當地人毆打！一名內地男遊客在當地一間餐廳就餐時，因催...

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行政長官參選人曾俊華昨天到鴨脷洲探訪非牟利組織「香港救狗之家」 (HK...

2017-02-05 19:21

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廣西直擊 韋家幫巢穴 棚工潛港變飛賊

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內地惡名昭彰的爆竊集團「韋家幫」，四名成員日前來港作案，企圖潛入影星吳鎮宇入住的西貢屋苑，遭探員一網成擒。警方昨天落案控告四人企圖爆竊等罪名。為揭開「韋家幫」的面紗，本報記者遠赴廣西東蘭縣，發現其中一名疑犯生於窮鄉，自幼與母相依為命，初中輟學後當搭棚工人，學懂飛簷走壁，在家鄉認識罪犯，串通來港作案。 企圖爆竊吳鎮宇西貢住處但事敗的四名內地匪徒，包括韓...

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