頭條焦點
霧霾襲港 東涌屯門污染粒子爆錶
華北和華中廣泛地區受霧霾籠罩，污染空氣隨風南下，昨天霧霾殺入香港，多區空氣污染「爆錶」！東涌、銅鑼灣、屯門及荃灣等空氣最污濁，微細懸浮粒子PM2.5一度飆升至每立方米逾百微克。環保署指，本港受背景污染較高氣流影響，微弱風勢不利污染物擴散，香港西部包括東涌受來自珠三角的氣團影響，令臭氧及懸浮粒子上升。 昨天本港八個地區空氣污染指數一度達甚高水平，包括中...
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超人能量——蜘蛛人
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