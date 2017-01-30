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賀歲煙花匯演維港上演28萬人雲霧中觀賞
費達拿戰勝拿度18度奪大滿貫錦標
沙巴沉船27人獲救當中3人死亡
最期待的畫面出現了千嬅鄭中基台上合唱
維港灣頂層複式 3080萬沽破頂
美新財長潑冷水 拒放生坐盤交易
360萬林寶堅尼炒車 旺角撞Freed4人傷
英格蘭足總盃第4圈阿仙奴5:0修咸頓
國際 中國 娛樂 地產 經濟 POPNEWS 體育

賀歲煙花匯演維港上演　28萬人雲霧中觀賞

賀歲煙花匯演晚上在維港上演，全長23分鐘，共發放23888枚煙花。雖然天公不造美，晚上多雲能見度較低，但仍有大批市民及遊客到維港兩岸冒雨觀賞，非常熱鬧。警方表示，今晚維港兩岸共有286500人次觀賞煙花，當中港...

2017-01-29 21:54

費達拿戰勝拿度　18度奪大滿貫錦標

澳洲網球公開賽男單決賽周日舉行，萬眾矚目的瑞士天王費達拿激戰五盤，以3比2戰勝世紀宿敵西班牙「泥地王」拿度，奪得職業生涯第18個大滿貫冠軍。 宿敵費達拿與拿度於公開賽男單決賽，再次合演一場精采大戰。費天王...

2017-01-29 20:48

沙巴沉船27人獲救　當中3人死亡

馬來西亞一艘載有中國遊客的觀光雙體船斷裂翻沉，31人墮海，當局至今共救出27人，當中有3人已經死亡，暫時未知死者身分。當地警方正安排所有獲救人士返回亞庇，預料最快會在明日凌晨抵達。警方經初步調查相信是由於天氣惡...

2017-01-29 22:00

最期待的畫面出現了　千嬅鄭中基台上合唱

鄭中基在大年初二舉行的第3場《PLAY IT AGAIN》世界巡迴演唱會，請來舊愛楊千嬅擔任表演嘉賓，並合唱《製造浪漫》（原唱為鄭中基與陳慧琳）。 二人不單止再見亦是朋友，更相當合拍，對唱對跳都十分夾，且全無...

2017-01-30 01:54

維港灣頂層複式 3080萬沽破頂

利嘉閣地產分行聯席董事鄭運就透露，市場新近錄得維港灣6座頂層複式單位的二手成交，實用面積約1590方呎，為五房兩廳間隔連特高樓底，極具空間感。買賣雙方以約3080萬元連租約易手，折合實用面積呎價約19371元，...

2017-01-26 13:24

美新財長潑冷水 拒放生坐盤交易

特朗普上任美國總統後，華爾街大行憧憬新政府將放鬆管制金融業，包括為「坐盤交易」（Proprietary trading）鬆綁；不過，候任財政部長努欽在早前回覆民主黨參議員的信中，清楚表示不願見到「坐盤交易」捲土...

2017-01-30 01:32

英格蘭足總盃第4圈　阿仙奴5:0修咸頓

英格蘭足總盃第4圈賽事，阿仙奴以5:0大勝修咸頓，輕鬆晉身16強。車路士及曼城亦大勝對手，熱刺的晉級過程較為驚險。 阿仙奴5個入球由兩名球員射入，其中禾確特大演帽子戲法連中三元，韋碧克個人梅開二度。 ...

2017-01-29 08:23
國際
緬甸執政黨法律顧問遭槍擊身亡
緬甸執政黨法律顧問遭槍擊身亡

緬甸仰光國際機場發生槍擊事件，執政黨全國民主聯盟（NLD）法律顧問吳可...

2017-01-30 03:50
國際
馬達加斯加貨車墜河最少47死

馬達加斯加警方今天表示，一輛載有婚禮新人和賓客的貨車衝出道路墜河，造成...

2017-01-30 03:36
經濟
歐洲央行未就退市達共識
歐洲央行未就退市達共識

近期歐羅區財金決策層中，有關歐洲央行退市的討論與日俱增。意大利央行行長...

2017-01-30 02:28
娛樂
Apink向粉絲拜年　祝雞年行大運　
Apink向粉絲拜年祝雞年行大運

農曆新年到，韓國女團Apink也向各位香港粉絲拜年。Apink拿著賀年...

2017-01-29 22:45
港聞
360萬林寶堅尼撼Freed　4人受傷
360萬林寶堅尼撼Freed4人受傷

旺角發生交通意外，一輛林寶堅尼「細牛」超跑疑收掣不及撞及一輛本田Fre...

2017-01-29 22:40
娛樂
人品好牌品自然好　梁詠琪睇舊作自爆：戒咗打牌好耐啦
人品好牌品自然好梁詠琪睇舊作自爆：戒咗打牌好耐啦

「人品好牌品自然好」、「愈爛嘅牌就愈要比心機打」，農曆新年與親友決戰四...

2017-01-29 22:35
國際
3D打印機排一氧化碳　美夫婦與愛貓中毒亡
3D打印機排一氧化碳美夫婦與愛貓中毒亡

美國加州柏克萊的一對夫婦與家中兩隻愛貓，上周離奇猝死家中。警方經調查後...

2017-01-29 22:20
港聞
今日睇咗未？　市民雲霧中賞煙花/Gary客串RM
今日睇咗未？市民雲霧中賞煙花/Gary客串RM

今日睇咗未？ ●賀歲煙花匯演維港上演市民雲霧中觀賞(按這裏閱讀)...

2017-01-29 21:44
娛樂
Gary客串RM　宋智孝勁驚喜
Gary客串RM宋智孝勁驚喜

韓國綜藝節目《Running Man》（RM）播出最新一集，以超能力最...

2017-01-29 21:29
娛樂
楊冪劉愷威新春團圓　帶埋小糯米買玩具
楊冪劉愷威新春團圓帶埋小糯米買玩具

楊冪、劉愷威2014年於峇里結婚，同年誕下囡囡「小糯米」，不過二人聚少...

2017-01-29 20:57
娛樂
潘霜霜谷Big爆上圍拍劇　網民：胸都到鎖骨了
潘霜霜谷Big爆上圍拍劇網民：胸都到鎖骨了

林峯舊愛潘霜霜在內地新劇中，所飾演的蘇妲己身材性感，上圍Big爆，因而...

2017-01-29 20:30
娛樂
傳授生仔秘方畀陳冠希？　甄子丹：靠自己本事
傳授生仔秘方畀陳冠希？甄子丹：靠自己本事

甄子丹撐今晚的煙花匯演，他透露新年願望是香港經濟好，大家身體好。問賺到...

2017-01-29 20:05
娛樂
囝囝想做阿哥　諸葛紫岐望生雞B
囝囝想做阿哥諸葛紫岐望生雞B

今晚大年初二晚上，於維港兩旁可欣賞煙花匯演，不少圈中人都有出席煙花匯演...

2017-01-29 19:52
港聞
屯門獸父涉非禮19歲女被捕
屯門獸父涉非禮19歲女被捕

屯門一名父親涉嫌非禮其19歲女兒，被警方拘捕，他被帶返警署扣查。 ...

2017-01-29 19:47
中國
大馬沙巴失聯船翻沉27人獲救　4人失蹤
大馬沙巴失聯船翻沉27人獲救4人失蹤

馬來西亞一艘載有中國遊客的觀光雙體船斷裂翻沉，31人墮海。當地海軍司令...

2017-01-29 19:40

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身家逾千億的華人置業（127）前主席劉鑾雄（大劉），日前將坐落尖沙咀彌敦道的大型商場「The ONE」贈送予妻子陳凱韻（甘比），據估計「The ONE」市值約一百八十億元，有指甘比現時身家逾三百億元。甘比回覆本報查詢時說：「好多謝劉生！」並透露：「會同劉生一齊留港過節。」 在《福布斯》雜誌富豪排名榜上，大劉以淨財富一百五十五億美元（約一千二百億港元）...

■不少村民收款後，興奮得在網上公佈「一夜致富」消息。網上圖片 中國
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賀年煙花28萬人逼維港 市民失望:大霧見唔到

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