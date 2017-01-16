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金鐘站繁忙時僅「等多一兩班車」中環空車調頭待看成效
中情局長忠告特朗普慎言以免損害國家安全
天津山寨鎮 生產假「李錦記」「家樂牌」銷全國
容祖兒Side Track騷頭行炒價$9500網民：點都唔買黃牛飛
柏傲灣提價加推203伙 周五首度開售
【收市總結】恒指插219點 黃金股普遍升
E-kids再戰樂壇 開Show前嘆抵食火煱
西甲西維爾反勝2:1破皇馬40場不敗
國際 中國 娛樂 地產 經濟 POPNEWS 體育

金鐘站繁忙時僅「等多一兩班車」　中環空車調頭待看成效

港鐵兩條新線去年開通，客量均較港鐵預計為低，港鐵車務總監劉天成表示，初期人流未必在首三個月便能確定，需時讓乘客習慣新線，會繼觀察人流。他又指，南港島線開通後金鐘站在繁忙時段候車時間約「等多一、兩班車」，相當二至...

2017-01-16 16:51

中情局長忠告特朗普慎言　以免損害國家安全

美國候任總統特朗普一向口不擇言，近日更就俄羅斯被指干預美國大選問題，多次和情報機關首長爆發罵戰。即將離任的中情局局長布倫南（John Brennan）便忠告特朗普慎言，以免損害國家安全。事緣特朗普愛在Twitt...

2017-01-16 16:30

天津山寨鎮 　生產假「李錦記」「家樂牌」銷全國

內地黑心食品屢禁不絕！北京媒體近日發現天津市下屬的獨流鎮，集中了約50家專門生產假冒各大品牌調味料的山寨工廠，產品包括本港也常見的「李錦記」、「雀巢美極」、「家樂牌」等著名調味料品牌，行銷全國各地已近10年，年...

2017-01-16 21:11

容祖兒Side Track騷頭行炒價$9500　網民：點都唔買黃牛飛　

容祖兒於3月底至4月舉行10場Side Track 演唱會，故名思義成個騷唱非主打歌曲為主，唔少歌迷都好期待等睇呢個騷，皆因祖兒的Side Track一樣好聽到暈。今日開始信用卡優先訂飛，聽講一朝早已經售罄，有...

2017-01-16 22:26

柏傲灣提價加推203伙 周五首度開售

由新世界及萬科合作發展的荃灣柏傲灣，目前再加推203伙，據發言人稱，單位已加價約3%至5%，視乎個別單位景觀，而新推出的單位，包括38個開放式單位、4個1房戶、66個2房戶、82個3房及13個4房單位，面積由3...

2017-01-16 21:22

【收市總結】恒指插219點 黃金股普遍升

港股隨外圍下跌，恒指失守100天線( 22906)，最多跌280點，於22600見支持，全日急跌219點，成交逾568億元。 比富達證券研究部主管林嘉麒指，內地創業板反覆向下，加上市場憂慮英國將硬脫歐，均令港...

2017-01-16 17:00

西甲西維爾反勝2:1破皇馬40場不敗

西班牙甲組足球聯賽，榜首的皇家馬德里完場前連失兩球，作客以1:2不敵西維爾，兼被打破40場不敗之身。 兩隊半場互無紀錄。換邊後22分鐘，丹尼爾卡華積禁區內博得十二碼，基斯坦奴朗拿奴操刀射入，為皇馬打破僵局...

2017-01-16 08:31
地產
都會駅930萬交吉沽
都會駅930萬交吉沽

利嘉閣分行經理王愛玲表示，將軍澳都會駅1座高層F室，面積679方呎，屬...

2017-01-16 22:49
娛樂
陳展鵬拍劇整傷頸　陳山聰爆變咗「梗頸四」
陳展鵬拍劇整傷頸陳山聰爆變咗「梗頸四」

林夏薇、陳山聰及莊思敏等出席《乘勝狙擊》首播飯局，林夏薇透露收到陳展鵬...

2017-01-16 22:43
地產
尚悅錄首置客455萬購
尚悅錄首置客455萬購

美聯首席聯席區域經理鄧涇渭表示，元朗尚悅3座低層D室，面積445方呎，...

2017-01-16 22:43
港聞
潤迅通信停流動服務　通訊辦要求停售智能卡
潤迅通信停流動服務通訊辦要求停售智能卡

潤迅通信周二凌晨二時起停止所有流動服務。通訊辦表示，潤迅通信（香港）有...

2017-01-16 22:35
地產
沙田第一城呎價15563同類新高
沙田第一城呎價15563同類新高

世紀21奇豐物業經理譚培坤表示，沙田第一城4座低層A室，面積284方呎...

2017-01-16 22:18
港聞
今日睇咗未？將軍澳明德邨充電「尿袋」爆炸／天津山寨鎮大規模生產假「李錦記」「家樂牌」銷全國
今日睇咗未？將軍澳明德邨充電「尿袋」爆炸／天津山寨鎮大規模生產假「李錦記」「家樂牌」銷全國

今日睇咗未？ ●充電「尿袋」爆炸機主撲火輕微燒傷(按這裏閱讀) ...

2017-01-16 22:10
中國
嘲諷「萬人拜魔」　河北官「辱毛」被撤職
嘲諷「萬人拜魔」河北官「辱毛」被撤職

繼山東教授鄧相超轉發批評已故領導人毛澤東的言論而遭免職後，內地再有公職...

2017-01-16 22:05
娛樂
黎美言尷尬拜年逗利是　努力保養望快脆結婚　
黎美言尷尬拜年逗利是努力保養望快脆結婚

黎美言（Winkie）與師弟曾傅君（Rex）出席晚宴，Winkie表示...

2017-01-16 21:33
地產
維港‧星岸增現金回贈吸客
維港‧星岸增現金回贈吸客

長實旗下紅磡維港‧星岸，再增推置業優惠吸客，長實地產投資董事郭子威稱，...

2017-01-16 21:27
港聞
一款抑鬱藥膠囊或含錯誤劑量　衛生署回收一批次
一款抑鬱藥膠囊或含錯誤劑量衛生署回收一批次

​一款治療抑鬱症的處方膠囊藥物因可能包含錯誤劑量藥物，衛生署宣布同意回...

2017-01-16 21:27
港聞
充電「尿袋」爆炸　機主撲火輕微燒傷
充電「尿袋」爆炸機主撲火輕微燒傷

俗稱「尿袋」的手機外置充電器，再釀爆炸起火意外。將軍澳明德邨一名結他導...

2017-01-16 21:15
國際
小麻雀腳爪被冰封飛唔起　好心男送暖助脫身勁窩心
小麻雀腳爪被冰封飛唔起好心男送暖助脫身勁窩心

美國愛達荷州天氣寒冷，一隻小麻雀站在金屬欄杆後，腳爪當場因太凍而「黏」...

2017-01-16 21:12
娛樂
林作開工奉旨睇女　聞麥明詩即封口唔回應
林作開工奉旨睇女聞麥明詩即封口唔回應

林作擔任活動司儀，笑笑口稱司儀拍檔好靚女，英文又好。一向被指「風流」的...

2017-01-16 21:03
娛樂
網上禮物可換真錢　林保怡傻更更送晒畀朋友
網上禮物可換真錢林保怡傻更更送晒畀朋友

林保怡出席網絡平台成立典禮，他表示半年前在北京曾為主持朋友拍網上節目，...

2017-01-16 20:50
港聞
巴士荃灣路直撞吊臂　5乘客及司機受傷送院
巴士荃灣路直撞吊臂5乘客及司機受傷送院

繼日前藍田鯉魚門道1死18傷車禍後，再有巴士險釀車禍。九巴一架30X路...

2017-01-16 20:43

今日頭條日報新聞

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暢銷歐美亞包括中港 三文魚不宜生吃 阿拉斯加樣本有蟲

﻿暢銷歐美亞包括中港 三文魚不宜生吃 阿拉斯加樣本有蟲

野生三文魚有蟲，不宜生吃！外國最新研究發現，美國阿拉斯加捕獲的野生三文魚帶有日本絛蟲，並警告在北美太平洋海岸一帶捕獲的野生三文魚，均可能有這種寄生蟲，並以非急凍方式輸往全球各地，當中包括中國和歐洲，食客隨時禍從口入！飲食界人士稱，阿拉斯加野生三文魚肉色赤紅，建議市民少吃為妙。 美國疾控中心在最新期刊發表報告，指捷克科學院研究團隊一三年在阿拉斯加中南部...

■京奧六十九公斤級舉重金牌得主劉春紅的尿液樣本，同時對兩種禁藥呈陽性反應。新華社 中國
﻿中國舉重女將服禁藥 奧委會褫奪三人金牌
美聯社 國際
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■霆鋒又彈又唱，將全場氣氛推上高峰！ 娛樂
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■田泰安認為「和平開心」周三再戰泥地千二遇快馬不多，有望補中。 馬經
﻿和平開心否極泰來

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