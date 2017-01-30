頭條焦點
大劉豪送The ONE商場給愛妻 甘比收180億大禮
身家逾千億的華人置業（127）前主席劉鑾雄（大劉），日前將坐落尖沙咀彌敦道的大型商場「The ONE」贈送予妻子陳凱韻（甘比），據估計「The ONE」市值約一百八十億元，有指甘比現時身家逾三百億元。甘比回覆本報查詢時說：「好多謝劉生！」並透露：「會同劉生一齊留港過節。」 在《福布斯》雜誌富豪排名榜上，大劉以淨財富一百五十五億美元（約一千二百億港元）...
巴士的點評——欲戴皇冠，必承其重
特首賽開跑不久，公眾焦點盡在林鄭月娥身上。對手圍繞着她的...
金融High Tea——辛苦起樓不如賣地
美股創下歷史新高，杜指收市衝破兩萬點大關。港股真係過年前...
Executive日記——花車巡遊前行年宵 美少女啦啦隊花墟「出巡」
今日年三十晚，打工仔趕收爐迎雞年，旅發局聽晚八點喺尖沙咀...
社論——雞年勿「騰雞」 泰然迎變幻
送猴迎雞，港股小陽春，樓市暢旺，失業率低，香港形勢穩中向...
好好過日子——如意吉祥
轉眼就到大年三十，《頭條日報》假日休息，所以今天在此跟大...
面對面——史華詩：爵士滿雪梨
對爵士樂，所知有限。看過村上春樹的《爵士群像》，對美國爵...
齋啡——「母子戀」的條件
一名五十歲的女人跟二十六歲的男人「母子戀」，演變成血腥港...
玲瓏美集——奇妙的黑茶
我一個朋友因為工作關係五年前給調到日本的北海道工作。第一...
超人能量——另類酷刑
一個九歲小孩子在藍田商場被爸爸罰跪馬路，一邊跪一邊被扭耳...
Executive日記——等40分鐘的士返屋企 吳永嘉「好等得」
等的士，真係講彩數，有時少啲耐性都唔得。工業界立法會議員...
Executive日記——創意加心思 揮春變潮物
迎雞年，Kelly喺家中貼番幾張揮春，當然揀啲特別的，但...
Executive日記——Smartone「跨境數據計劃」 隨時隨地上網
迎接雞年，Kelly好多老友外遊歎世界，不過人在外地，好...