頭條焦點
維港放煙花 商場開派對 今晚齊倒數 明年一定好
一年將盡，全港各區在今日除夕均有倒數活動，送舊迎新。今年維港煙花匯演將擴大規模，由八分鐘延長至十分鐘，維港海面將首次呈現如北極光的效果，上空更出現「20」字形煙花圖案，以慶祝香港明年回歸二十周年。多個商場、中環海濱嘉年華晚上均有表演節目，與市民開派對迎接新年，有大型商場預計今個除夕旺丁又旺財，酒吧業界亦估計今晚營業額將達逾億元。 今晚除夕倒數活動重頭...
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超人能量——嘩！哦？唉……
二○一六年就快結束，如果，讓這一年畫上一個最後的標點符號...
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