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帳篷囤積食物日用品 元朗高球會會址 淪為違例水貨倉
元朗水貨活動猖獗，散貨場愈開愈多。本報發現區內不少空地內搭建帳篷，變成水貨集散地，其中新田一個疑違例水貨倉借「高爾夫球場會」門面，圖掩人耳目，水客日夜拖篋出入取貨。該高球會會長、前本港職業冠軍球手黎偉智回應本報查詢，他對水貨活動不知情，協會與水貨活動無關，疑遭人濫用其球會名義混淆視聽。 本報發現新田永平路一片空地的大門上貼有「中國（香港）長青職業高爾夫球手協...
巴士的點評——特朗普的自利世界
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金融High Tea——浸浸回頭浪
年春節長假期，港股遲至大年初五先復市，期間美國總統特朗普...
Executive日記——網民勁Like讚搞笑 「財神」揸的士 大方任影！
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社論——地面插針不入 轉向地下覓天地
香港地少人多，覓地起樓，局限極大，在鬧市開拓空間，舉步為...
好好過日子——恭喜發財
年假轉眼而過，開新第一次見面，在此向各位讀者拜個年，說一...
面對面——徐偉輝：嚐得到的滋味
見「天外天」行政總廚徐偉輝Paul是個星期六的中午，中餐...
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玲瓏美集——奇妙的黑茶
我一個朋友因為工作關係五年前給調到日本的北海道工作。第一...
超人能量——另類酷刑
一個九歲小孩子在藍田商場被爸爸罰跪馬路，一邊跪一邊被扭耳...
Executive日記——日韓網民「拍住玩 推介香港美景
香港美景，舉世知名，近日有南韓旅遊網站Dingo嚟香港拍...
Executive日記——兩斤重黑鰵魚 女士搶住買
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油尖多士——過年氣氛
過年氣氛一年不如一年，因為如果過年是一台戲，但舞台已經拆...