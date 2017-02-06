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廣西直擊 韋家幫巢穴 棚工潛港變飛賊
內地惡名昭彰的爆竊集團「韋家幫」，四名成員日前來港作案，企圖潛入影星吳鎮宇入住的西貢屋苑，遭探員一網成擒。警方昨天落案控告四人企圖爆竊等罪名。為揭開「韋家幫」的面紗，本報記者遠赴廣西東蘭縣，發現其中一名疑犯生於窮鄉，自幼與母相依為命，初中輟學後當搭棚工人，學懂飛簷走壁，在家鄉認識罪犯，串通來港作案。 企圖爆竊吳鎮宇西貢住處但事敗的四名內地匪徒，包括韓...
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面對面——徐偉輝：嚐得到的滋味
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