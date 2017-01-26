頭條焦點
廉署拘捕12人包括三警 包庇夜總會 警司涉受賄
警隊爆收賄醜聞！廉署接獲貪污投訴，指有警務人員收受數以十萬計賄款及免費小姐服務，向灣仔兩間夜總會提供執法情報。廉署過去兩日動員逾百人，共拘捕十二名男女，當中包括一名警司、一名高級督察、一名警員及其他涉案人士，當中包括兩名夜總會經營者。據悉，被捕警司為港島總區總部刑事警司的吳偉漢，他曾處理警魔徐步高案。 廉署去年初接到貪污投訴，指有多名警務人員涉於一五...
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面對面——史華詩：爵士滿雪梨
對爵士樂，所知有限。看過村上春樹的《爵士群像》，對美國爵...
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玲瓏美集——濕重及去濕方法
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超人能量——另類酷刑
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Executive日記——簽名似測謊機讀數 特朗普好「反斗」
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