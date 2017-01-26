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警方農曆年部署最少1500警力防去年旺暴事件重演
實驗出錯學生狂飲300杯咖啡險喪命
哈爾濱多宗交通意外逾40車相撞1死多人傷
華仔待骨癒合可坐起身向太爆朱麗倩兩頭騰
維港灣頂層複式 3080萬沽破頂
【收市總結】恒指飆升325點 有色金屬股續受捧
港鐵男狂索女人味 網民:冇掂到告唔入?
隊友藥檢不合格保特被褫奪京奧接力金牌
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警方農曆年部署最少1500警力　防去年旺暴事件重演

農曆年有多項大型活動，如年宵花市丶花車巡遊及煙花匯演，為防去年旺暴事故重演，本報獨家獲悉，單單在明日年三十，警方將會動員最少1500警力，主力在維園年宵及旺角丶油尖深水埗無小牌集中地，以及各區人流旺地和年宵市場...

2017-01-26 16:59

實驗出錯　學生狂飲300杯咖啡險喪命

英國諾桑比亞大學兩名學生參與一項實驗，因為工作人員出錯，兩人狂飲300杯咖啡，結果因為吸收了太多咖啡因，幾乎沒命。 事發於2015年3月，兩名學生羅塞托和帕金事後感到不適，被送往醫院接受洗腎治療。法庭周三...

2017-01-26 18:00

哈爾濱多宗交通意外　逾40車相撞1死多人傷

明天就是年卅，內地不少人紛紛開車趕回家度新歲，多個省市都出現長長的車龍，造成多宗交通事故。其中哈爾濱的哈大高速、綏化至哈爾濱的（哈綏）高速公路，由於積雪路面濕滑，亦發生多宗交通意外，涉及逾40輛車相撞，造成1死...

2017-01-26 17:45

華仔待骨癒合可坐起身　向太爆朱麗倩兩頭騰

劉德華上周二於泰國拍攝廣告時發生墮馬意外，翌日乘醫療專機返港就醫，盆骨骨折的他現仍於養和醫院休養，預計需留醫6至8星期。 今日約下午1時半，向華強夫婦到養和探華仔，逗留約半小時後，二人於2時左右離開醫院。向太...

2017-01-26 18:09

維港灣頂層複式 3080萬沽破頂

利嘉閣地產分行聯席董事鄭運就透露，市場新近錄得維港灣6座頂層複式單位的二手成交，實用面積約1590方呎，為五房兩廳間隔連特高樓底，極具空間感。買賣雙方以約3080萬元連租約易手，折合實用面積呎價約19371元，...

2017-01-26 13:24

【收市總結】恒指飆升325點 有色金屬股續受捧

港股周四承接周三晚美股升勢，加上內地及其他亞洲股市向好，港股升幅持續擴大，最多升337點，恒指全日升325點，成交逾649億元。 騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指，港股於技術走勢上已突破阻力位，恒指短線有望上...

2017-01-26 16:58

隊友藥檢不合格　保特被褫奪京奧接力金牌

牙買加飛人保特因隊友未能通過藥檢，被褫奪北京奧運男子4乘100米接力金牌。 保特所屬的牙買加國家隊，於2008年北京奧運4乘100米接力賽事，以破世界紀錄的37.10秒奪金。但當時負責跑第一棒的卡特，其尿...

2017-01-26 08:28
國際
多愁善感的小貓網上爆紅
多愁善感的小貓網上爆紅

與主人住在紐約布魯克林的可愛小貓「奧斯陸」（Oslo）在網上爆紅，因為...

2017-01-26 19:00
港聞
被扣押裝甲車「現身」露天貨倉　將由船公司領回
被扣押裝甲車「現身」露天貨倉將由船公司領回

被本港海關扣押逾2個月的新加坡九輛裝甲車，即將交還予新加坡政府。工人今...

2017-01-26 18:55
港聞
守護神獅藝術展　賀「亞協中心」喬遷5周年
守護神獅藝術展賀「亞協中心」喬遷5周年

「亞洲協會香港中心」為慶祝喬遷至香港賽馬會前復修軍火庫五周年，在The...

2017-01-26 18:53
娛樂
傳Edison快做老竇　舊相好黃榕嘆夠鐘定性
傳Edison快做老竇舊相好黃榕嘆夠鐘定性

黃榕（Gloria）穿低胸紅裙現身維園年宵賣咕&#9675臣，...

2017-01-26 18:50
港聞
黃大仙廟發生火警　現場冒出大量濃煙
黃大仙廟發生火警現場冒出大量濃煙

黃大仙廟發生火警，現場冒出大量濃煙，消防趕至現場灌救。 事發在傍...

2017-01-26 18:44
港聞
香港仔中年婦墮樓斃

香港仔一名中年女子從高處墮下，當場死亡，警方正調查事件。 事發在...

2017-01-26 18:41
港聞
澳門巴黎人開業即遇「女賭神」　金沙：日日贏錢拖低賭場贏率
澳門巴黎人開業即遇「女賭神」金沙：日日贏錢拖低賭場贏率

金沙中國（01928）公布上季業績，管理層透露，旗下新開的巴黎人賭場遇...

2017-01-26 18:30
港聞
近萬宗免遣返聲請未處理　經內地非法入境者大增
近萬宗免遣返聲請未處理經內地非法入境者大增

入境處表示，截至16年年底，尚待審核的免遣返聲請有9981宗，較15年...

2017-01-26 18:30
港聞
「超人」太太急需換肺續命　夫日打兩份工籌醫藥費
「超人」太太急需換肺續命夫日打兩份工籌醫藥費

周六將迎來大年初一，在合家歡喜的日子，卻有人徘徊在生死邊緣。53歲的羅...

2017-01-26 18:13
地產
豫豐花園月租10334元承租
豫豐花園月租10334元承租

祥益營業副董事胡志偉表示，屯門豫豐花園7座低層A室，面積362方呎，屬...

2017-01-26 18:07
港聞
裝修工人遭欠薪30萬　刀架頸危坐圍牆與警對峙

大圍一名裝修工人疑追討工程費用不果，以利刀架頸並爬上圍牆危坐，警方及消...

2017-01-26 18:06
中國
大慒男錢包遺車頂隨風散　誤傳土豪撒錢　
大慒男錢包遺車頂隨風散誤傳土豪撒錢

鮮紅的百元大鈔在空中飛舞，車道下起了一場紅色的鈔票雨，還先後有好幾輛車...

2017-01-26 18:02
港聞
涉助兩公司獲採購訂單　水務督察辯稱受查時思緒混亂
涉助兩公司獲採購訂單水務督察辯稱受查時思緒混亂

水務署一名水務督察涉嫌不誠實地協助兩家公司，於2011至12年間獲取1...

2017-01-26 17:55
地產
銅鑼灣恩平中心每呎20125元沽創新高

土地註冊處資料顯示，銅鑼灣恩平中心中層03室，於本月初以2250萬元易...

2017-01-26 17:53
娛樂
洪永城力證冇同詩詠分手：會跟雙方家人拜年聚首
洪永城力證冇同詩詠分手：會跟雙方家人拜年聚首

洪永城（Tony）、蔡思貝、朱晨麗等一眾《味想天開》演員，現身歐陸嘉年...

2017-01-26 17:53

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廉署拘捕12人包括三警 包庇夜總會 警司涉受賄

﻿廉署拘捕12人包括三警 包庇夜總會 警司涉受賄

警隊爆收賄醜聞！廉署接獲貪污投訴，指有警務人員收受數以十萬計賄款及免費小姐服務，向灣仔兩間夜總會提供執法情報。廉署過去兩日動員逾百人，共拘捕十二名男女，當中包括一名警司、一名高級督察、一名警員及其他涉案人士，當中包括兩名夜總會經營者。據悉，被捕警司為港島總區總部刑事警司的吳偉漢，他曾處理警魔徐步高案。 廉署去年初接到貪污投訴，指有多名警務人員涉於一五...

■南非警方近日在約翰尼斯堡搜查一間農場時，當場檢獲五千張驢皮。新華社 中國
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