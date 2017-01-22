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張建宗預料收緊長者綜援年齡最快明年下半年實施
印度安得拉邦火車出軌至少12死
重慶母雞生連體蛋長9厘米較正常大一倍
阿Sa睇BigBang騷見暈提早孖馬天佑搭小巴閃人
啟德1號今推122伙全沽清
美股上升 杜指收市漲94點
狗狗急急吃飯 鸚鵡在旁享歌「贈興」
英超曼聯1:1迫和史篤城朗尼破紀錄攻入第250球
國際 中國 娛樂 地產 經濟 POPNEWS 體育

張建宗預料收緊長者綜援年齡　最快明年下半年實施

政務司司長張建宗表示，政府建議將領取長者綜援的合資格年齡，由60歲提高至65歲，是要配合社會環境改變，及政府人口政策延遲退休年齡的方向，需要經過立法會的審批，預計最快明年下半年才能實施，首年約有2千人受影響。...

2017-01-22 09:37

印度安得拉邦火車出軌至少12死

印度一列快速火車深夜在安得拉邦發生脫軌事故，造成至少12人死亡，及多人受傷。 當地傳媒報道，肇事火車是從傑格德爾布爾開往布巴內什瓦爾的快速列車，行駛到安得拉邦一火車站附近時發生出軌事故，列車行李車廂、2...

2017-01-22 08:05

重慶母雞生連體蛋　長9厘米較正常大一倍

重慶一村民家養的母雞，日前生下一枚長達9厘米的連體蛋，雞蛋像由兩枚小雞蛋連接而成一個橢圓形。專家指這怪蛋可正常食用。 ​ 黃姓村民表示，怪蛋一頭稍大一頭稍小，連接部分有一條非常明顯的分界線，較一般雞蛋大一...

2017-01-22 09:33

阿Sa睇BigBang騷見暈　提早孖馬天佑搭小巴閃人

韓國天團BigBang今晚在啟德郵輪碼頭開戶外騷，身為BigBang粉絲的蔡卓妍（阿Sa）都有去朝聖，佢坐專車入場，唔洗排隊排餐死。 不過阿Sa捱住病都去睇騷，仲自爆爭啲暈低兼早走，佢喺社交平台留言：「有史以...

2017-01-21 22:59

啟德1號今推122伙全沽清

由中國海外發展的啟德1號(II)，於今日早上9時起再推122伙，作次輪推售，中國海外董事總經理游偉光稱，開售約兩小時經已全數售罄，31伙的3房單位最快沽清，更有逾10組大手客購貨，將會在短期內提價加推。

2017-01-21 16:39

美股上升 杜指收市漲94點

美股周五上升。 杜指收市報19827點，升94點。 納斯達克指數收市報5555點，升15點。 標普500指數收市報2271點，升7點。

2017-01-21 05:43

英超曼聯1:1迫和史篤城　朗尼破紀錄攻入第250球

英格蘭超級足球聯賽，「紅魔鬼」曼聯作客史篤城，憑朗尼在補時階段的入球，以1:1迫和對手。 開賽 19分鐘，馬達就「擺烏龍」半場落後。換邊後，朗尼在補時階段射入罰球，為曼聯逼和1:1之餘，這亦是他效力曼聯的...

2017-01-22 09:02
港聞
10月大男嬰昏迷送院不治
10月大男嬰昏迷送院不治

一名10個月大的男嬰被發現在住所內昏迷，送院後搶救不治。 早上6...

2017-01-22 09:21
體育
英超聯賽　曼城被熱刺逼和
英超聯賽曼城被熱刺逼和

英格蘭超級足球聯賽，曼城主場領先兩球下被熱刺逼和。 兩隊上半場...

2017-01-22 08:55
港聞
沙田山火仍未救熄　火勢蔓延至大老山隧道山頭
沙田山火仍未救熄火勢蔓延至大老山隧道山頭

沙田小瀝源對上山頭的山火，焚燒了超過40小時，至今晨仍未救熄，火勢更蔓...

2017-01-22 08:46
港聞
口罩男持10吋刀打劫便利店　機警女店員塞2包煙
口罩男持10吋刀打劫便利店機警女店員塞2包煙

秀茂坪一間OK便利店凌晨發生劫案，無人被捕。 凌晨3時許，警方接...

2017-01-22 08:35
港聞
清水灣第二灣泳灘懸掛紅旗

康文署宣布，由於大浪關係，西貢區的清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該...

2017-01-22 08:17
港聞
警方荃灣打擊非法賽車　拖走6車疑非法改裝

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員於昨日至今日凌晨時分在荃灣區荃錦公...

2017-01-22 08:15
港聞
上環果汁店疑遭人爆竊
上環果汁店疑遭人爆竊

上環文咸街98號地下一間果汁店，疑遭人爆竊。 清晨5時許，中區警...

2017-01-22 08:10
港聞
維園年宵今開鑼　年桔加價約一成
維園年宵今開鑼年桔加價約一成

維園年宵市場今日開鑼，由於這個冬天「不太冷」，有擺檔的花農表示，天氣和...

2017-01-22 08:00
港聞
天氣寒冷1860人按平安鐘78人送院
天氣寒冷1860人按平安鐘78人送院

受到東北季候風為廣東沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣影響，今早本港大部分地...

2017-01-22 07:57
港聞
寒冷天氣及紅色火災危險警告現正生效
寒冷天氣及紅色火災危險警告現正生效

受到寒冷冬季季候風影響，天文台昨下午發出的寒冷天氣警告現仍生效，預測要...

2017-01-22 07:51
國際
尼日利亞誤炸難民營 死亡人數恐達236人
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尼日利亞空軍本月17日針對博科聖地（BokoHaram）激進分子的空襲...

2017-01-22 04:39
國際
特朗普甫上任 全美數十萬人上街抗議
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美國新任總統特朗普宣誓就職後，數十萬人今天湧入全美各大城市街頭，抗議婦...

2017-01-22 04:35
經濟
滙控「炒房」傳裁百人
滙控「炒房」傳裁百人

外電報道，滙控（005）旗下的「炒房」全球銀行及市場部門去年業績欠佳，...

2017-01-22 02:33
港聞
偷拍16歲少女裙底　休班警旺角港鐵站斷正
偷拍16歲少女裙底休班警旺角港鐵站斷正

一名休班警員在港鐵旺角站一處扶手電梯，疑用手機偷拍一名16歲少女的裙底...

2017-01-21 23:50
港聞
【特首選戰】參選為免中央不任命者當選　林鄭競選辦澄清非針對任何人
【特首選戰】參選為免中央不任命者當選林鄭競選辦澄清非針對任何人

對於有報道指已宣佈參選特首的林鄭月娥與各界交流時，聲稱今次選舉最壞情況...

2017-01-21 23:44

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數據存內地伺服器 美圖秀秀Android用戶 憂私隱外洩

﻿數據存內地伺服器 美圖秀秀Android用戶 憂私隱外洩

爆紅改圖程式「美圖秀秀」近日新增「跨次元相機」，一秒美化個人照，吸引網友紛紛下載。科技網站報道，Android版的「跨次元相機」存在私隱外洩風險，程式會把用戶資料傳送予內地的伺服器，包括SIM卡國家編號、IP地址及GPS定位等。有專家認為，存取資料過多，呼籲網民下載時小心衡量。美圖公司就事件回應，公司尊重用戶私隱，沒有竊取用戶信息用於任何非法用途，限制員工接...

■美圖公司發言人表示，因中國市場無法使用Google Play，因此他們使用第三方和自己的統計系統來存取用戶數據。 港聞
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