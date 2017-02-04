「香港中介」內地招客 大學生出租子宮90萬包生仔
網上有內地地下代孕公司，以「香港」命名推出代孕服務，聲稱提供及招攬在校大學生代孕。公司網頁聲稱，可提供九十萬元包生仔套餐服務，同時可以分期付款。有大律師指出，中港法例均禁止商業性代孕，代母在港誕下嬰孩屬私生子，雖然有居港權，但對繼承遺產及享社會福利無保障，委託者及代孕者可能要負上刑責。 內地法例禁止代孕，隨着人口老化加劇，內地不孕夫婦近年激增，以及去...
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