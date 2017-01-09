 Advertisement
  • 2017年1月10日 星期二
  • 19º
  • 82%
熱門： 稻香故宮館金球獎小幸運找錢黨

頭條焦點

即時新聞

話音通訊系統故障30秒民航處正與承辦商跟進
羅浮宮入場觀眾跌15%錄得7900萬虧損
泰國機場人員粗口辱罵華客被炒
軒仔出戰《歌手5》火併憶蓮
Grand YOHO第2期周四開售 成17年新盤第一擊
【收市總結】恒指全日升55點 油服股現炒風
林超榮：西九故宮係阿爺送禮 文化地標被捲入政治
意甲祖雲達斯3:0挫博洛尼亞刷新主場26連勝紀錄
國際 中國 娛樂 地產 經濟 POPNEWS 體育

話音通訊系統故障30秒　民航處正與承辦商跟進

新空管系統啟用後曾先後出現問題，今日再有網民揭發，新空管中心的話音通訊系統（radio system）上周三（4日）下午「死亡」，稱「成班人睇住啲飛機都畀唔到指示」。民航處證實，話音傳輸曾出現短暫問題，但系統於...

2017-01-09 23:04

羅浮宮入場觀眾跌15%　錄得7900萬虧損

法國羅浮宮博物館去年因受到恐襲威脅或洪水導致閉館等多個因素影響，入場觀眾下跌15%，令該博物館去年錄得虧損970萬歐羅（約7900萬港元）。 羅浮宮博物館館長馬蒂內稱，對於羅浮宮和巴黎許多旅遊景點來說，去年是...

2017-01-09 21:52

泰國機場人員粗口辱罵華客被炒

日前有中國遊客在泰國素萬那普機場被工作人員辱罵。泰國機場管理局承認確實發生員工辱罵中國女遊客事件，該員工為外判服務的臨時工，已被辭退。機場管理局並向有關中國遊客致歉。 泰國星暹傳媒報道稱，泰國素萬那普機場部門...

2017-01-09 21:26

軒仔出戰《歌手5》火併憶蓮

天后級的林憶蓮日前宣布參加內地歌唱節目《我是歌手》第5季，張敬軒今日亦在社交網站公開《歌手》的宣傳海報，更留言確認會參加比賽。他謂：「希望藉此能把一些自己喜歡的、自己的歌、別人的歌好好唱一遍。」其後他又說：「一...

2017-01-09 21:30

Grand YOHO第2期周四開售 成17年新盤第一擊

新地發展位於元朗Grand YOHO第2期，首批66伙將在本周四晚上7 時進行開售，為本今年首個開售全新樓盤。 項目首張價單推166伙，是次提供最高19.5%折扣，折實平均呎價14488元，折實售價537...

2017-01-09 13:37

【收市總結】恒指全日升55點 油服股現炒風

港股承接上周五美股升勢，恒指最多升123點，其後因市場仍觀望特朗普就職，升幅逐步收窄，更一度出現倒跌，惟於50天線( 22460)現支持，午後升勢持續，全日升55點，成交逾513億元。 騰祺基金管理投資管理董...

2017-01-09 16:57

意甲祖雲達斯3:0挫博洛尼亞　刷新主場26連勝紀錄

意大利甲組足球聯賽，榜首的祖雲達斯在主場以3:0大勝博洛尼亞，創下主場26連勝紀錄。 黑白直間衫的祖雲達斯今場雖然有多位主力缺陣，但都無影響攻力，開賽僅7分鐘，比真歷傳送恰到好處，希古恩第一時間射入，為祖...

2017-01-09 08:16
國際
倫敦地鐵罷工24小時　打工仔上班逼爆巴士
倫敦地鐵罷工24小時打工仔上班逼爆巴士

由於勞資雙方談判破裂，倫敦地鐵公司員工於當地時間周日傍晚六時起，展開2...

2017-01-09 23:49
港聞
韓國EXO女歌迷　網上購票受騙
韓國EXO女歌迷網上購票受騙

18歲女歌迷為再睹下月來港舉辦演唱會的韓國男團EXO風采，去年底在社交...

2017-01-09 23:45
港聞
Kelly Online：陳太獲邀出席特朗普就職禮
Kelly Online：陳太獲邀出席特朗普就職禮

前政務司司長陳方安生獲邀到美國華府出席新總統特朗普的就職典禮，她表示對...

2017-01-09 23:27
港聞
割銀包照瘋傳　惹鎅褲黨驚魂
割銀包照瘋傳惹鎅褲黨驚魂

近日有人在社台平台發放照片，顯示一男子的後褲袋和袋裏厚皮銀包，一併被人...

2017-01-09 23:17
娛樂
張頴康麥雅緻放閃　兩夫婦自認心有靈犀
張頴康麥雅緻放閃兩夫婦自認心有靈犀

張頴康與太太麥雅緻首次夫妻檔亮相綜藝節目，為《1十1的幸福》錄影。兩人...

2017-01-09 22:53
港聞
今日睇咗未？無線女主播報新聞疑爆粗　網民cap片瘋傳／何雁詩哭訴入行8年零收入愧對父母
今日睇咗未？無線女主播報新聞疑爆粗網民cap片瘋傳／何雁詩哭訴入行8年零收入愧對父母

今日睇咗未？ ●兩日3宗「找錢黨」騙案觀塘將軍澳商戶財貨兼失(按...

2017-01-09 22:27
港聞
Kelly Online：無線女主播報新聞疑爆粗　駱文捷報到扁晒嘴
Kelly Online：無線女主播報新聞疑爆粗駱文捷報到扁晒嘴

不少網民都十分留意無線「新聞小花」報道新聞情況，有網民就發現，女主播駱...

2017-01-09 22:07
國際
以色列總理被爆錄音　涉與敵對媒體利益交換
以色列總理被爆錄音涉與敵對媒體利益交換

以色列傳媒報導，目前因涉嫌貪污接受警方調查的總理內塔尼亞胡，被發現在一...

2017-01-09 22:06
娛樂
汪阿姐指故宮館有助提升西九文化區水平
汪阿姐指故宮館有助提升西九文化區水平

汪明荃(阿姐)為新節目錄影，被問及西九建故宮文化博物館的看法，阿姐表示...

2017-01-09 21:51
港聞
警深水埗放蛇掃黃　兩女被捕
警深水埗放蛇掃黃兩女被捕

深水埗警區特別職務隊人員接獲線報，指深水埗南昌街有單位經營賣淫場所，遂...

2017-01-09 21:14
中國
河南750公斤「豬王」當馬騎
河南750公斤「豬王」當馬騎

河南鄭州驚現一隻體長2.1米、高1.05米，體重達750公斤的「豬王」...

2017-01-09 21:07
中國
亂丟垃圾地留經血　紐約情侶租客被趕臨走反斥「台灣人沒種」
亂丟垃圾地留經血紐約情侶租客被趕臨走反斥「台灣人沒種」

到外地租屋最怕遇著麻煩室友，台灣有網民揭發一對美國情侶Youtuber...

2017-01-09 21:00
娛樂
方力申冀藉運動培育新一代
方力申冀藉運動培育新一代

方力申出席慈善活動時透露，今年計畫與圈外好友組織一個慈善團體，目前正申...

2017-01-09 21:00
娛樂
83歲吳君麗仍想拍劇
83歲吳君麗仍想拍劇

吳君麗為仁濟活動擔任表演嘉賓，她透露稍後到日本旅行。她年初二83歲生日...

2017-01-09 20:49
港聞
應屆大學畢業生首份工月薪$14,685　比去年增近一成
應屆大學畢業生首份工月薪$14,685比去年增近一成

有調查發現，應屆畢業生第一份工作平均月薪為14685元，較去年的134...

2017-01-09 20:10

今日頭條日報新聞

日報派發地點
揭頁版頭版 揭頁版娛樂頭版 揭頁版
霧霾襲港 東涌屯門污染粒子爆錶

﻿霧霾襲港 東涌屯門污染粒子爆錶

華北和華中廣泛地區受霧霾籠罩，污染空氣隨風南下，昨天霧霾殺入香港，多區空氣污染「爆錶」！東涌、銅鑼灣、屯門及荃灣等空氣最污濁，微細懸浮粒子PM2.5一度飆升至每立方米逾百微克。環保署指，本港受背景污染較高氣流影響，微弱風勢不利污染物擴散，香港西部包括東涌受來自珠三角的氣團影響，令臭氧及懸浮粒子上升。 昨天本港八個地區空氣污染指數一度達甚高水平，包括中...

■受含較高污染物的氣流影響，本港空氣質素轉差。 港聞
﻿霧霾襲港 東涌屯門污染粒子爆錶
網上圖片 國際
﻿「小御林軍」網民激讚可愛
IFC外望——奧傳思維敲鑼 前港姐現身 財經
﻿IFC外望——奧傳思維敲鑼 前港姐現身
■港隊遭北韓前鋒鄭日冠（左二）射破十指關。 體育
﻿港將打不死 放眼亞洲盃
便攜離子補濕噴霧 副刊
﻿便攜離子補濕噴霧
馬場浮世繪——蔣嘉琦飛馬放頭好愉快 馬經
﻿馬場浮世繪——蔣嘉琦飛馬放頭好愉快

頭條POPNEWS

成都女紋眉變˝關公˝ 美容院:哪裡醜了呀？

陸羽仁:買大股有得守 2月底入市博派息
陸羽仁:買大股有得守 2月底入市博派息
揸車狹路相逢不退讓 女司機嬲到露Bra示威
揸車狹路相逢不退讓 女司機嬲到露Bra示威
方力申辦慈善團體 唔搵緋聞女友超蓮助陣
方力申辦慈善團體 唔搵緋聞女友超蓮助陣

專欄

頭條財經網

恒生指數
22,558.69 55.68 (+0.25%)
恒生指數
資料由天匯財經提供 免責聲明

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
JobMarket 好工推介
頭條日報
hd