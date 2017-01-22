數據存內地伺服器 美圖秀秀Android用戶 憂私隱外洩
爆紅改圖程式「美圖秀秀」近日新增「跨次元相機」，一秒美化個人照，吸引網友紛紛下載。科技網站報道，Android版的「跨次元相機」存在私隱外洩風險，程式會把用戶資料傳送予內地的伺服器，包括SIM卡國家編號、IP地址及GPS定位等。有專家認為，存取資料過多，呼籲網民下載時小心衡量。美圖公司就事件回應，公司尊重用戶私隱，沒有竊取用戶信息用於任何非法用途，限制員工接...
巴士的點評——高樓價是重稅
每逢選舉，總見到很多空洞言辭、漂亮承諾，真要政客找數，實...
金融High Tea——梁振英靠嚇？
特首梁振英發表《施政報告》，咁啱「民間特首」劉德華拍廣告...
Executive日記——贏巨獎「雞不可失」 中環年宵2.0夠新潮！
港島區除咗有每年都深受市民歡迎嘅維園年宵市場外，中環摩天...
社論——打棕地綠化帶主意 解求地之苦
曾哽咽形容覓地「粒粒皆辛苦」的特首梁振英，在其任內最後一...
好好過日子——白宮新住客
美國白宮就要換主人了，奧巴馬走，特朗普入。 改朝換代，原...
面對面——尚．安東尼：色香味旅程
在會所享用晚餐，以往吃開的四道菜，如今是多了一道，款式比...
齋啡——港女要威
朋友傳來一張在街頭拍攝的相片，一對情侶十指緊扣行街，男人...
玲瓏美集——濕重及去濕方法
人體構造當中水份佔了百分之七十。所以與「濕」是不離不棄的...
超人能量——留髮不留頭
留髮不留頭，留頭不留髮，當年大清入關，高壓統治，下令全國...
Executive日記——鐵路迷必睇 港鐵晒高鐵駕駛室360。全景相
近期流行玩三百六十度全景相，Kelly見到港鐵都玩埋一份...
Executive日記——《JobMarket》主辦 體貼員工受嘉許 38企業獲卓越僱主大獎
僱主照顧到僱員需要，自然能夠團結員工，提高士氣。由星島新...
Executive日記——熱愛工作似隻牛 張建宗從來唔放假
官場傳聞，新任政務司司長張建宗「從來唔放假」，張建宗噚日...