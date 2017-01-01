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4名「元旦寶寶」搶閘出生父母冀健康開心成長
土耳其元旦恐襲扮聖誕老人槍手血洗夜總會增至39死69傷
特朗普對是否晤蔡英文持開放態度
劉松仁母親離世：回到主懷抱的喜悅
Grand YOHO第2期料下周開價 (有示範單位相)
美股八年牛市 全年勁升13%
曾鈺成暗示唔選特首 ˝今年身份睇唔到變化˝
英超車路士4:2勝史篤城利物浦1:0曼城
國際 中國 娛樂 地產 經濟 POPNEWS 體育

4名「元旦寶寶」搶閘出生　父母冀健康開心成長

2017年新開始，至少有兩男兩女，共4名嬰兒在凌晨零時「搶閘」出生，成為「元旦寶寶」，全部順產。 零時零分，一名男嬰在浸會醫院出生，重3.15公斤。公立醫院首名元旦B亦為男嬰，零時3分在屯門醫院出生，重2...

2017-01-01 13:51

土耳其元旦恐襲　扮聖誕老人槍手血洗夜總會增至39死69傷

土耳其最大城市伊斯坦布爾一間著名夜店在周日凌晨慶祝新年期間，突然有槍手假扮聖誕老人闖入，不由分說向店內狂歡的顧客亂槍掃射，群眾恐慌走避，有人倉皇下跳入附近的博斯普魯斯海逃生。當地省長沙欣表示，至少39人在襲擊中...

2017-01-01 14:07

特朗普對是否晤蔡英文持開放態度

美國候任總統特朗普繼早前打破數十年來的外交慣例，和台灣的蔡英文總統通電話後，又在除夕表示，若蔡英文在自己於本月20日就職後訪問美國，對於是否與對方會面將持開放態度。若然成真，將再次打破美國外交慣例。 台灣...

2017-01-01 12:45

劉松仁母親離世：回到主懷抱的喜悅

劉松仁在昨日除夕上載多張母親的照片至微博，當中包括他兒時與母親的合照，並留言：「喜悅 回到主懷抱的喜悅 」。好友汪明荃亦有回應「松哥保重！伯母一路走好！」 有好友上載劉松仁與母親的自拍照，留言指「松哥讓我們體...

2017-01-01 14:35

Grand YOHO第2期料下周開價 (有示範單位相)

新地旗下元朗 Grand YOHO 第2期昨首度開放示範單位予外界參觀，單位為第5座36E室，面積898方呎，屬3房1套間隔。新地副董事總經理雷霆表示，樓盤剛完成示範單位，預料最快下月初公布價單，隨即發售。

2016-12-30 16:37

美股八年牛市 全年勁升13%

美股牛市持續8年，去年美股先跌後升，三大指數下半年開始發威，11月美國大選後更屢創新高。杜指逼近20000點，但未能突破大關，去年最後3個交易日回軟，全年大升13.4%，為2013年以來最勁升幅。 美股在...

2017-01-01 04:01

英超車路士4:2勝史篤城　利物浦1:0曼城

英格蘭超級足球聯賽，榜首車路士及次席利物浦齊贏波。其中，車路士主場兩度被史篤城追平下，以4:2擊敗對手，聯賽連勝13場，追平了阿仙奴於01/02年球季的紀錄。 另一場賽事，利物浦主場迎戰曼城，憑韋拿杜姆在...

2017-01-01 09:13
港聞
民陣元旦大遊行　召集人拒預計實際參與人數
民陣元旦大遊行召集人拒預計實際參與人數

民陣今日舉行元旦遊行，主題是反對人大就《基本法》104條釋法，反對政府...

2017-01-01 15:53
娛樂
講競爭傷感情　洪永城唔鬥收視高低　
講競爭傷感情洪永城唔鬥收視高低

洪永城、朱晨麗宣傳新劇，被問有沒有信心《味》劇收視赢馬國明主演的《流氓...

2017-01-01 15:48
港聞
「保衛香港運動」添馬公園集會　批評有人傷害香港繁榮穩定

「保衛香港運動」元旦日下午，在金鐘添馬公園舉行反分裂防政變，維護國家統...

2017-01-01 15:42
娛樂
蔡思貝稱識得孖麥秋成食糖水新女：冇呷醋唔陪我
蔡思貝稱識得孖麥秋成食糖水新女：冇呷醋唔陪我

蔡思貝、洪永城及朱晨麗宣傳劇集《味想天開》，蔡思貝被指不捨與麥秋成分手...

2017-01-01 15:34
港聞
男子疑染新沙士　瑪麗留醫情況穩定
男子疑染新沙士瑪麗留醫情況穩定

衛生署衛生防護中心今日公布一宗中東呼吸綜合症懷疑個案。34歲的男子目前...

2017-01-01 15:34
國際
金正恩發表新年賀詞　指洲際彈道導彈試射已進入最後階段
金正恩發表新年賀詞指洲際彈道導彈試射已進入最後階段

北韓領袖金正恩發表新年賀詞，他表示洲際彈道導彈試射已進入最後階段，對外...

2017-01-01 15:20
娛樂
欣宜讚許廷鏗好戲：一向以為佢啲戲好「屎」
欣宜讚許廷鏗好戲：一向以為佢啲戲好「屎」

鄭欣宜（Joyce）孖好友許廷鏗（Alfred）現身馬場，二人說已揀好...

2017-01-01 15:19
港聞
司機紅磡煞車誤踩油門　私家車加速撞傷尼籍保安
司機紅磡煞車誤踩油門私家車加速撞傷尼籍保安

一名尼泊爾籍保安員，中午在紅磡紅鸞道8號海灣軒外，被一輛私家車撞傷，送...

2017-01-01 15:12
國際
塔爾圖斯自殺式炸彈襲擊至少兩死
塔爾圖斯自殺式炸彈襲擊至少兩死

由俄羅斯和土耳其促成的敘利亞全國停火協議於當地時間上周五零時開始生效，...

2017-01-01 15:09
娛樂
B.I.G出冧招孭起女粉絲　隊友玩嘢唱結婚進行曲
B.I.G出冧招孭起女粉絲隊友玩嘢唱結婚進行曲

首次來港的韓國組合B.I.G除夕夜舉行簽唱會孖粉絲倒數，他們在台上表示...

2017-01-01 15:08
中國
浙江溫嶺一家6口元旦一氧化碳中毒亡

浙江台州溫嶺市溫嶠鎮人民政府官方微信發布消息稱，1月1日凌晨，茅洋村一...

2017-01-01 15:01
娛樂
苟芸慧單身好自由　飛加國孖鍾嘉欣母女迎新年
苟芸慧單身好自由飛加國孖鍾嘉欣母女迎新年

處女黨成員嫁吓一個嫁吓又一個，王君馨又訂咗婚，得返苟芸慧單身好自由。新...

2017-01-01 14:49
港聞
土耳其伊斯坦布爾恐襲　暫無港人求助
土耳其伊斯坦布爾恐襲暫無港人求助

就土耳其伊斯坦布爾發生恐怖襲擊一事，香港入境處已即時透過外交部駐港特派...

2017-01-01 14:35
國際
安理會通過決議支持敘利亞停火
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聯合國安理會周六一致通過決議，支持日前由俄羅斯和土耳其促成的敘利亞全國...

2017-01-01 14:23
中國
三沙市南海9島礁元旦舉行升旗儀式
三沙市南海9島礁元旦舉行升旗儀式

海南省三沙市1月1日早晨同時在南海9島礁及相關船舶上，舉行元旦升國旗儀...

2017-01-01 14:16

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槍手血洗土耳其夜總會 至少39死多人跳海逃生

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一年將盡，全港各區在今日除夕均有倒數活動，送舊迎新。今年維港煙花匯演將擴大規模，由八分鐘延長至十分鐘，維港海面將首次呈現如北極光的效果，上空更出現「20」字形煙花圖案，以慶祝香港明年回歸二十周年。多個商場、中環海濱嘉年華晚上均有表演節目，與市民開派對迎接新年，有大型商場預計今個除夕旺丁又旺財，酒吧業界亦估計今晚營業額將達逾億元。 今晚除夕倒數活動重頭...

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