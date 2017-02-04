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李寶蘭事件有人心動搖廉政專員白韞六指公眾被誤導
羅浮宮企圖恐襲案法國當局確認疑犯為埃及人
楊潔篪與弗林通電話討論中美關係
「最經典小龍女」李若彤近照曝光仙氣逼人
(有影片)柏傲灣再沽97伙日內加推
美股造好 杜指重上兩萬關
澳洲男河邊釣魚 拍到4米巨鱷石澗爬行
德甲漢堡一球小勝利華古遜
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李寶蘭事件有人心動搖　廉政專員白韞六指公眾被誤導

廉署前署理執行處首長李寶蘭去年中被取消署任安排後即時請辭，之後又有高層相繼辭職，有指事件與個別案件的調查有關，引發軒然大波。廉政專員白韞六接受鳳凰衛視香港台節目《香港新視點》專訪時反駁稱，事件遭人炒作，市民以至...

2017-02-04 07:15

羅浮宮企圖恐襲案　法國當局確認疑犯為埃及人

法國一名持刀男子企圖闖入巴黎羅浮宮，其後遭軍人開槍制伏，該男子目前仍然留醫，情況危殆。當局認為是恐怖襲擊，並確認疑犯是埃及人，他於今年一月底持旅遊簽證抵達法國。 外電報道，根據初步調查顯示，疑犯是一名2...

2017-02-04 08:20

楊潔篪與弗林通電話討論中美關係

國務委員楊潔篪與美國國家安全顧問弗林通電話，討論兩國關係和合作。楊潔篪表示，中美須管控好分歧及敏感問題，推動雙邊關係。 楊潔篪應約與弗林通電話，這是美國總統特朗普上任後，中美雙方最高層接觸。楊潔篪指出，...

2017-02-04 07:58

「最經典小龍女」李若彤近照曝光　仙氣逼人

李若彤在1995年和古天樂主演《神鵰俠侶》成名，即使後來有多個翻拍版本，她飾演的小龍女被視為「最美小龍女」。李若彤自淡出影壇後作風低調，鮮有露面。有粉絲在倫敦偶遇李若彤，更有幸合照，照片晒上網後，網民驚呼43歲...

2017-02-03 23:06

(有影片)柏傲灣再沽97伙日內加推

新世界及萬科發展的荃灣柏傲灣今日銷售105伙，早上9時起開始登記，現場有不少準買家及代理到場排隊等候進入售樓處，估計約有500人。現場消息指，首1.5小時已沽逾85伙，現沽出約97伙，平均呎價16522元。而該...

2017-02-03 10:09

美股造好 杜指重上兩萬關

美股周五造好，杜指重上兩萬關。 杜指收市報20071點，升186點。 納斯達克指數收市報5666點，升30點。 標普500指數收市報2297點，升16點。

2017-02-04 05:41

德甲漢堡一球小勝利華古遜

德國甲組足球聯賽，漢堡在主場以一球小勝利華古遜。 兩隊半場互無紀錄。換邊後31分鐘，由萊比鍚外借到漢堡的柏柏杜普路斯，接應左路傳中，頂入全場唯一入球，最終協助漢堡全取3分。 在積分榜，漢堡賽後以16...

2017-02-04 08:35
港聞
攜電槍工具圖爆西貢豪宅　廣西4人幫落網
攜電槍工具圖爆西貢豪宅廣西4人幫落網

警方在西貢進行反爆竊行動，拘捕4名來自廣西的內地男子，檢獲一批爆竊工具...

2017-02-04 09:17
港聞
歹徒偷七人車撞毀地產舖捲閘　店東不明因由
歹徒偷七人車撞毀地產舖捲閘店東不明因由

落馬洲凌晨發生偷車撞閘刑毀案。凌晨1時許，新田路一間地產舖遭一輛七人車...

2017-02-04 08:51
港聞
司機借大耳窿已還債　遭網上惡搞
司機借大耳窿已還債遭網上惡搞

中港司機一次借大耳窿竟惹來連串後患，先被追債惡徒貼大字報，誣衊其胞妹賣...

2017-02-04 08:06
港聞
與人爭執後遇襲　梨木樹邨中年漢昏迷送院
與人爭執後遇襲梨木樹邨中年漢昏迷送院

荃灣梨木樹邨發生傷人案，一名59歲男子遇襲重傷昏迷，送抵瑪嘉烈醫院搶救...

2017-02-04 07:47
港聞
多雲初時短暫時間有陽光　最高20度
多雲初時短暫時間有陽光最高20度

東北季候風正為華南沿岸地區帶來清涼的天氣。此外，位於菲律賓以東海域的低...

2017-02-04 07:32
國際
俄外交部：駐敘利亞使館遭炸彈襲擊
俄外交部：駐敘利亞使館遭炸彈襲擊

俄羅斯外交部指出，俄國駐敘利亞首都大馬士革（Damascus）大使館兩...

2017-02-04 05:03
經濟
日央行入市買公債維持零息壓日圓
日央行入市買公債維持零息壓日圓

日本央行昨日入市買公債，把日本政府債券孳息拉回官方的目標價位，此舉令日...

2017-02-04 03:59
國際
伊朗試射彈道飛彈 美再推新制裁
伊朗試射彈道飛彈 美再推新制裁

美國今天對伊朗祭出新制裁措施，懲罰德黑蘭當局最近試射彈道飛彈，以及支持...

2017-02-04 03:10
中國
雲南15歲少年自殺留遺書： 爸，我死了你就高興
雲南15歲少年自殺留遺書： 爸，我死了你就高興

雲南年三十晚（27日）發生家庭悲劇，一名15歲留守農村少年慨嘆「為什麼...

2017-02-04 00:13
國際
櫻花季節來臨　日推限定櫻花咖啡應節
櫻花季節來臨日推限定櫻花咖啡應節

春天是日本櫻花盛開的季節，除了可觀賞的櫻花美景外，還有多款限定的櫻花食...

2017-02-03 23:47
港聞
【特首選戰】曾俊華眾籌首日捐款逾190萬
【特首選戰】曾俊華眾籌首日捐款逾190萬

曾俊華今早宣布「眾籌」競選經費反應熱烈，由上午10點至晚上11時，共有...

2017-02-03 23:44
娛樂
閃光彈注意！舒淇馮德倫婚後首放合體照晒恩愛
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舒淇去年與馮德倫結婚後，一直未有公開合照。舒淇初七「人日」晚上大放閃光...

2017-02-03 23:41
國際
芝加哥熱心警為流浪漢送暖　網民激讚
芝加哥熱心警為流浪漢送暖網民激讚

美國芝加哥兩名熱心警員懷特（Peter White）及奧斯本（Osbo...

2017-02-03 23:11
港聞
警拘廣西「韋家幫」4竊匪　涉多宗豪宅爆竊
警拘廣西「韋家幫」4竊匪涉多宗豪宅爆竊

本港多幢豪宅及獨立屋過去數月先後發生多宗爆竊案，警方東九龍總區重案組根...

2017-02-03 22:53
娛樂
湯怡炮製驚喜慶祝拍拖10年
湯怡炮製驚喜慶祝拍拖10年

湯怡（Kathy）及洪卓立（Ken）經常大晒恩愛，阿Ken更有意與女友...

2017-02-03 22:44

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網上有內地地下代孕公司，以「香港」命名推出代孕服務，聲稱提供及招攬在校大學生代孕。公司網頁聲稱，可提供九十萬元包生仔套餐服務，同時可以分期付款。有大律師指出，中港法例均禁止商業性代孕，代母在港誕下嬰孩屬私生子，雖然有居港權，但對繼承遺產及享社會福利無保障，委託者及代孕者可能要負上刑責。 內地法例禁止代孕，隨着人口老化加劇，內地不孕夫婦近年激增，以及去...

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