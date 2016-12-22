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﻿北京恐襲疑雲 車撞市場釀四死

2016-12-22 列印
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　　歐洲陷於恐襲陰霾，北京冬至日也發生罕見的車撞集市慘案。北京市公安局官方微博賬號「平安北京」通報，一輛客貨車駛入昌平區一個農貿市場，「與市場內人員發生碰撞」，造成四人死亡，多人不同程度受傷（見圖）。警方僅稱肇事車輛及相關人員已被控制，未透露事件性質。

　　案發地點的昌平區馬池口鎮位於北京北面遠郊，地點偏僻，距離天安門約有四十七公里車程。事發昨日下午三時許，現場商販眾多，而且擠滿忙於置辦過節食品的顧客；一輛客貨車突然無預警闖入市場，多人被直接撞飛，人群爭先走避，現場一片混亂，有攤檔設備被衝擊受損，貨物散落一地。

　　由於時機敏感，警方通報稱，北京市公安局對事件高度重視，立即組織交通管理、消防及屬地公安分局趕赴現場，拘捕肇事者調查，將傷者被送往醫院檢查救治。由於警方通報時語焉不詳，引發恐襲猜測，「平安北京」回應網民評論：「想太多……」

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