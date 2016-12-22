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﻿中央軍委要求各單位受審計監督

2016-12-22 列印
　　中央軍委今日發佈新修訂《軍隊審計條例》，條例明年一月一日起實施，要求解放軍、武警部隊所有單位經濟活動和領導幹部履行經濟責任情況，均須接受審計監督，新增政策法規、無形資產、價格行為審計等內容，明確將管理財政物資、列為後備、離任等領導幹部作為審計重點，當將發現財經違法違紀問題時，將移送紀檢部門和檢察機關調查處理；希望新修訂實施後，可加強規範軍隊審計工作，建立嚴密監督網絡體系。
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