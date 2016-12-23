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﻿韓媒：內地抄襲韓綜藝節目增

2016-12-23 列印
　　韓國政府批准美軍在當地部署薩德系統後，中韓關係轉差，盛傳內地祭出「限韓令」，限制韓國電視節目在內地播放；但韓國傳媒報道，相關禁令發出後，中國電視台抄襲韓國綜藝節目情況變得明顯。

　　近年「韓流」襲內地，韓國化妝品、韓國服裝、韓國電視節目無不深受內地年輕一代歡迎，不少內地電視台更斥巨資，向韓國同業購買綜藝節目版權，製成的中國版節目同樣大受歡迎。

　　韓國傳媒報道，中國政府發出「限韓令」後，中國電視台抄襲韓國綜藝節目情況變得明顯。當地電視業人士批評，中方以保持中華民族傳統性和獨創性為由，限制輸入韓國節目，實際只是不欲花錢買版權，擅自抄襲。

　　報道估計，單是明年上半年已有最少七個抄襲節目播放。
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