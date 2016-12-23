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﻿霧霾周末將再襲北京

2016-12-23 列印
美聯社
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　　受一股南下冷空氣影響，困擾北京近一星期的霧霾問題前晚深夜開始消散，市空氣重污染應急指揮部昨凌晨解除空氣重污染紅色預警，多項應急措施隨即終止，機動車單雙號恢復限行，中小學、幼兒園復課。市民外出時毋須佩戴口罩，藍天亦重回視野（圖）；但市環境保護監測中心指，北京今天空氣質素雖屬良好水平，但明日、下周日空氣質素或短暫轉差，公眾留意天氣預報，做好健康防範。
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