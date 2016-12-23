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﻿淘寶再被美列假貨黑名單

2016-12-23 列印
美聯社
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　　內地著名購物網站淘寶網近年一直陷入銷售冒牌貨風暴，國家工商行政管理總局在去年初曾發表報告，表示淘寶網出售貨物中，僅不止三成八屬正版正貨。美國貿易代表處繼二○一一年後，周三再度將該網站列入銷售冒牌貨及侵權黑名單，批評網站未有盡力打擊銷售假冒貨品，不但威脅美國產業，甚至構成公共衞生威脅，形容情況不可接受。淘寶母公司阿里巴巴對美方決定表示失望，認為淘寶較四年前更重視保護知識產權，質疑該決定是否受政治環境影響。
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