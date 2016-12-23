中國成功發射首顆碳衞星
網上瘋傳掀恐慌 自編自演「禁室培慾」 吹水男被捕
網民作古仔作出禍！一名二十二歲男子在網上討論區虛構「禁室培慾」，圖文並茂地聲稱不滿早前約會的「出租女友」拒絕提供性服務及拍淫照，於是以手銬及鐵鏈將其鎖起，禁錮凌辱。帖文短短六日內被瘋傳，掀起恐慌，多名...
2016-12-23
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網銷假滬迪園門票 內地男判囚逾三年
上海迪士尼開業前夕一票難求，部份民眾不惜花高價在網店購買「黃牛票」， 廣東一名男子藉機開設虛假網上旅行社，銷售逾二百張自製假上海迪士尼門票，獲利超過六萬八千元人民幣，昨日被上海法院一審判處監禁三年三個...
2016-12-23
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遭監視半年仍作案 德追緝突尼斯裔難民
德國警方繼續追緝二十四歲突尼斯裔難民安里，懷疑他發動柏林聖誕市集恐襲，當局並向全歐洲發出通緝令並懸紅。據傳媒報道，德國情報及執法部門曾監視安里長達半年，懷疑他策劃行劫，獲取資金購買武器發動襲擊，並曾三度扣留他問話，惟因證據不足而釋放。 報道指，安里去年七月以難民身份尋求德國庇護前，在意大利因涉及縱火案監禁四年，他在突尼斯亦因參與搶劫案曾入獄五年。 而德國聯邦安全部門今年三月接獲情報，表示安里策劃行劫，獲取資金購買武器發動襲擊，當局並秘密監視他長達半年，其間三度扣留他問話，惟因證據不足而釋放。而移民部門之後拒絕安里庇護申請，但因文書上出錯，無法將他驅逐回突尼斯，最後更失...
2016-12-23
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高銀金融奪何文田站項目
港鐵何文田站1期項目於本周三截標，並於昨日閃電開標，由高銀金融牽頭財團，力壓其餘5家財團投得。事實上，該集團近年積極競投何文田地皮，並出價進取，今年3月便以63.8億元奪得同區常盛街地皮，為集團首奪香...
2016-12-23
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經濟增長上調至3.5% 數據乏驚喜 杜指兩萬卻步
美國上季經濟增長向上修訂至3.5%；反映企業資本開支前景的一項耐用品定單指標，更錄得8月以來最大單月升幅。但由於數據驚喜不多，美股三大指數昨日早段反應不大，杜指繼續在貼近兩萬點大關徘徊。 杜瓊斯指數昨早段曾跌43點，報19898點；納斯達克指數跌20點，見5451點。標準普爾500指數跌5點，報2259點。至今晨4時，杜指見19916點，跌25點。滙控（005）美國預託證（ADR）價格見62.74港元，較香港收市價升0.19港元；中移動（941）ADR見81.65港元，較香港收市價升0.75港元。 全年經濟增長料約2% 美國商務部昨日公佈今年第三季的國內生產總值（G...
2016-12-23
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老婦當「紅」冬前一擊 復仇捧盃
祖雲達斯今晚於卡塔爾多哈上演的意大利超級盃大戰AC米蘭，不僅備戰工作做足，而且前鋒保羅戴巴拿揚言要報意甲一戰之仇捧盃。老婦人挾四連勝強勢，料可輕取近兩戰不勝的紅黑軍團，讓球主客和讓一球「主勝」照去馬。（香港時間周六凌晨0:30開賽） 以去季意甲冠軍身份出戰的老婦人，上周六聯賽榜首大戰主場1:0勇挫羅馬後，拋離次席的對手七分高居榜首之外，各戰線更四連勝，近八仗亦七勝一負。大軍早於周二已飛抵多哈備戰，相比因飛機故障而在周三才到達當地的AC米蘭，眾將有更多時間適應。 意甲走勢天與地 兩隊今季意甲相遇，祖雲達斯作客0:1敗陣的經歷，更反成保羅戴巴拿在今仗必勝的推動力。他說：...
2016-12-23
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萌爆貓咪Look! 小丸子Cafe登場
數月前台北出現了櫻桃小丸子主題餐廳，立即掀起話題及朝聖熱，不過香港粉絲毋須再羨慕又妒忌，皆因本地首間小丸子Cafe已正式登場，各卡通角色都換上可愛無比的貓咪造型，令少女心失控地爆發！文：Hiro 圖...
2016-12-23
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犯禁食海鮮鍋 大肚吳若希凌晨箍「老公」返澳門
未婚懷孕、現佗B約五個月的吳若希Jinny，已停工留喺澳門安胎。不過24歲女首度大肚乜都唔怕，日前，本報發現大肚Jinny唔戒口，與友人去觀塘食雞煲加海鮮火鍋。點知食上癮，事隔一周她又陪澳門闊少未婚夫...
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社論——網上「流料」氾濫 累人累物
一名青年因為網上訛稱禁錮出租女友，結果「玩出禍」被警方拘捕。事件顯示網上假消息氾濫，於今尤烈，對社會造成的損害可大可小，公眾必須保持頭腦清醒，不可輕信，宜先對比可靠性高的傳媒如何報道，避免以訛傳訛。執法機構應加強力度，打擊不實訊息。 與傳統媒體比較，網絡具資源共享、免費傳播特點，也容易發佈訊息引起關注。公眾慣於不斷接收新訊息，對訊息真偽的警覺性容易變得麻木，還沒細心思考，已急不及待給予「like（讚好）」及「share（分享）」，有時一則虛假訊息，在「一傳十、十傳百」情況下，可以極速廣傳，極具破壞力。 發放虛假訊息的人，動機不一，但同樣產生不良影響，或有損社會公平、對公眾引...
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郭能2016最後谷戰封王
昨晚是二〇一六年最後谷戰，結果郭能憑蘇廄「明月光」及沈廄「海利多」梅開二度，另再加兩席位置，最終以三十四分成為騎師王；至於取得一W四P的莫雷拉，則為沈廄另贏「超強快駒」。其餘蘇偉賢的「星際武士」連捷，...
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