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﻿中國成功發射首顆碳衞星

2016-12-23 列印
新華社
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　　內地昨日凌晨三時二十二分，在酒泉衞星發射中心利用長征二號丁運載火箭，將中國首枚全球二氧化碳監測科學實驗衞星，衞星進入距離地球七百公里的太陽同步軌道後，可透過高光譜與高空間分辨率二氧化碳探測儀，利用份子吸收譜線遙感監測重點地區，甚至全球大氣二氧化碳濃度。衛星每十六天掃描全球大氣碳濃度一次，精確度將優於4ppm。
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