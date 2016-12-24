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﻿日著名溫泉樂園遭假冒

2016-12-24 列印
　　位於東京御台場的溫泉主題樂園「大江戶溫泉物語」是著名旅遊景點，不少內地遊客慕名前往。但日本傳媒發現，上海市寶山區有一間名為「日本大江戶溫泉物語」的溫泉設施周三起試業，其外觀不但與日方幾近相同，公司更在微博暗示由日方經營。當地傳媒報道，設施設計沿自日本，員工更專程赴日本受訓。日本「大江戶溫泉物語」澄清未有在海外設立分店，亦無與其他海外企業合作，強調與上海「日本大江戶溫泉物語」毫無關聯。
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