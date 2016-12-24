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﻿滬迪士尼女飛人失手墮地

2016-12-24 列印
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　　上海迪士尼樂園《人猿泰山：叢林的呼喚》音樂劇發生意外，一名女演員受傷。兩名男女演員前晚合作表演空中吊環時，男演員捉緊一個空中吊環，用雙腿夾住女演員腰部，當女方放開雙手滑下時，男方未及勾緊對方，女演員隨即由五米半空墮下（見圖）。舞台人員即時取消音樂劇，並請觀眾離開，工作人員亦立刻上前查看女演員傷勢，對方當時仍然清醒，可用雙手撐起上半身，女演員送院檢查後，證實並無大礙。
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