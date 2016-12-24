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﻿擅開客機艙門 女乘客免刑事處罰

2016-12-24 列印
　　吉林法院昨日審理一宗乘客擅自開啟飛機逃生門案件，涉事人成為同類案件首名被追究刑事責任被告。被告朴英蘭去年二月由吉林省延吉市朝陽川國際機場，乘坐韓亞航空客機前往韓國仁川市，客機滑行到跑道期間，朴擅自開啟飛機逃生門，令逃生滑梯釋放彈出，客機被迫終止起飛，該航班延誤近四小時才到達仁川。吉林省延吉市人民法院昨裁定，朴英蘭犯以危險方法危害公共安全罪成，但由於事件並無造成人命傷亡、重大經濟損失，被告犯罪情節輕微，故依法可免受刑事處罰。
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