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日報新聞 > 中國

﻿遼寧號編隊赴東海南海訓練

2016-12-25 列印
　　中國第一艘航空母艦遼寧號（見圖）與多艘驅逐艦、護衞艦組成編隊在黃海訓練，軍事專家指，編隊下一步會離開原來主要試驗海區，赴東海或南海作跨海區訓練。

　　內地傳媒報道，遼寧號編隊在黃海展開訓練，內容包括殲十五艦載戰機、艦載直升機在母艦甲板升降、戰機空中加油、空中對抗等；編隊組同時進行實彈射擊演習，殲十五戰機、母艦先後發射逾十枚不同種類導彈，全部準確擊中目標，而海軍司令員吳勝利更登艦親自指導。報道指，編隊之後會按計劃，展開跨海區訓練和試驗。又稱，海軍司令跟隨一艘艦艇進行跨海區訓練是前所未有，反映遼寧號實戰化能力達到相當高水準。

　　軍事專家指，編隊赴東海或南海作跨海區訓練，是回應相關國家挑釁行為。
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