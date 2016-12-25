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﻿阿扁謝馬英九助其重拾親情

2016-12-25 列印
　　因貪污等罪服刑，去年獲准保外就醫的台灣陳水扁前總統，昨日獲台中監獄批准，出席陳幸妤牙醫診所開幕儀式。阿扁與妻子吳淑珍、兒子陳致中等人一同到場，陳水扁容光煥發、精神甚佳，現場有大批支持者聚集，警方派出大批警員在場維持秩序。阿扁卸任八年以來首度發表公開講話，特別感謝前總統馬英九，表示對方雖讓他身陷囹圄、失去自由，卻同時幫他重新拾回親情，改善與子女關係。
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