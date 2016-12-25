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日報新聞 > 中國

﻿河南逾千教師罷課爆衝突

2016-12-25 列印
　　河南逾千名教師連日發起罷課，抗議縣政府私吞逾萬名教師加薪款項。河南省信陽市固始縣逾千名教師，上周三起連續三天罷課，部份人更到縣政府及學校外抗議，抗議縣政府私吞逾萬名公立學校教師加薪款項。在周三、周四示威中，當局派出數百名警員在場戒備，警方之後驅散示威者，雙方一度爆發肢體衝突，據報有數名教師受傷，亦有數人被警方拘捕。當地教師透露，被捕教師已獲釋。
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