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﻿蔡英文視察空軍促做好監控

2016-12-25 列印
　　內地解放軍軍機近日兩度繞台進行遠海訓練，台灣的總統蔡英文前日下午視察空軍作戰指揮部，了解各地戰演訓練任務狀況。蔡抵達後，首先聽取指揮官熊厚基簡報指揮部沿革、任務內容、戰備整訓成果，她高度肯定對空作部充份發揮指揮管制功能，有效掌控戰情，確保台海空中優勢表現傑出。蔡英文又與戰機機師通話，要求對方確認空中任務執行情況，保持監控，確保領空安全。
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