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﻿台生扮納粹黨 校長致歉

2016-12-26 列印
　　台灣新竹市光復高級中學上周五舉辦校慶活動時，有學生集體打扮成納粹德國黨衞軍，事件演變成外文風波，總統府斥責學生對歷史無知，教育部長和校方事後公開道歉。光復高中校長程曉銘昨天下午再次代表全體師生向歷史事件的受害者和社會大眾鞠躬致歉，並且辭職承擔責任。他稱，事件已為師生造成沉重壓力，懇請大眾勿太過苛責老師及學生，希望事件不會在學生心中留下陰影。
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