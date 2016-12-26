 Advertisement
  • 2016年12月26日 星期一
  • 23º
  • 72%
熱門： 李嘉欣故宮博物館札幌機場棚工柏林聖誕市集

日報新聞 > 中國

﻿山東刪盧廣仲濟南演唱會批文

2016-12-26 列印
　　台灣歌手盧廣仲曾在二○一四年參加反服貿活動，去年十一月因台藝人黃安舉報他是「台獨份子」，後遭內地一音樂節主辦單位取消演出。盧原訂下月六日在山東省濟南市舉辦公益演唱會，惟售票公司上周五公佈消息後，立即掀起內地網友抵制，山東省文化廳其後取消演唱會批覆文件，令演唱會無法舉行。盧廣仲經紀公司強調，主辦單位已取得演出批文，只是盧廣仲近日忙於拍攝戲劇，擔心身體無法負荷，因此延後檔期。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd