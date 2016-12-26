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﻿北京首磁浮列車擬明年載客

2016-12-26 列印
　　北京首條磁浮列車路線預計明年通車，首列磁浮列車日前運抵石門營站，準備展開通車前測試、調校訊號系統。項目負責人指出，磁浮列車採用抱軌運行模式，車、軌、樑一體，車身緊扣軌道，不會發生出軌、翻傾意外。至於磁浮列車輻射問題，負責人解釋，北京市輻射安全技術中心等多家單位進行系統檢測，直流交流磁場強度較小，結果均符合國家相關標準。磁浮列車路線全長逾十公里，西起門頭溝區石門營站，東至石景山區蘋果園站，全程行駛時間不超過二十分鐘。
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