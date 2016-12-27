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﻿遼寧號駛入南海 台軍高度戒備

2016-12-27 列印
　　中國航空母艦遼寧號編隊首次進行跨海區遠洋訓練，引起美日台高度關注。消息稱，航母編隊前天沿台灣東部海域繼續南下，越過巴士海峽進入南海海域。台灣軍方昨天出動四架戰機升空警戒。

　　遼寧號二○一三年十一月曾穿越台灣海峽進入南海，靠泊三亞軍港。正展開跨海區訓練的母艦編隊，相隔三年後再次穿過巴士海峽進入南海海域，台雷方前晚緊急派遣兩架F-16升空警戒，而台空軍花蓮基地昨晨再出動兩架F-16、兩架RF-16偵測編隊動向，並拍攝編隊相片，相交國防部分析。

　　內地軍事專家表示，遼寧號編隊首次進入西太平洋海域，目的在於熟悉該水域海洋環境、水文氣象等條件，提高編隊遠距離行動能力、整體訓練和作戰水平。
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