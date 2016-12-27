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﻿連鎖韓燒店鴨肉扮牛肉

2016-12-27 列印
　　內地假食物問題一直為人詬病，傳媒日前再揭發，一間在全國擁有逾二百間分店的連鎖自助韓式烤肉餐廳，用冰鮮鴨胸肉調味製成「牛肉」奉客。店員透露，員工先將鴨胸肉解凍去皮後絞碎；隨後為鴨胸肉加入紅色醬料然後攪拌，鴨肉就變成「牛肉」了。店員更自豪地表示，味道可「騙過全世界」、「騙過所有人」，食客不會發現。據悉，該烤肉餐廳北京昌平區分店，前年曾被揭用剩菜回收重複使用，將客人吃剩肉類拿回廚房整理後再擺上取餐台。
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