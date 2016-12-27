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﻿立法院初審通過婚姻平權法案

2016-12-27 列印
　　台灣立法院司法及法制委員會昨天審議關於同志婚姻平權的《民法部份條文修正草案》，支持與反對同性婚姻人士在會議舉行前已在院外聚集表達訴求。其間，近百位民眾企圖翻牆闖入立法院院區內，但遭到警方阻止，警員以束帶反綁部份示威者雙手帶走。法案完成初審後，婚姻平權的全部相關法案需在下個會期經朝野協商，最快明年四、五月提交立法院進行二讀。
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