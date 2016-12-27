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﻿體育副總局長受賄囚十年半

2016-12-27 列印
　　國家體育總局前副局長肖天受賄案，法院昨裁定其罪名成立，判監逾十年。河南省南陽市中級人民法院昨天就肖天受賄案判刑，法院早前已裁定，肖天利用擔任國家體育總局冬季運動管理中心主任、競技體育司司長、局長助理、副局長，為相關單位和個人在工程承攬、賽事承辦、工作安排、職務晉升等事項上提供幫助，索取、非法收受財物合共七百九十六萬元人民幣，受賄罪名成立，法院昨一審判處他監禁十年六個月。
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