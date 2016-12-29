﻿兒雪天車禍亡 瀋陽翁鏟雪防悲劇

做事如能將心比己，就能生出很多好人好事。瀋陽市蘇家屯陳相屯鎮豐收村一位老人，因為兒子在雪天車禍身亡，之後十七年來一直堅持鏟雪，希望這樣的悲劇不要在他人身上重演。其善舉獲多位村民稱讚。



這名好心老人康忠文現年七十二歲，其兒子十七年前，因為開車過一個坡的時候出事。他表示因為不想再讓其他人也出這樣的事故，所以兒子車禍後的第二年就開始掃雪。現在只要一下雪，康忠文就會出門掃雪，如不出外，在家也會坐不住，心裏發慌。他又打算掃雪掃到「掃不動為止」，更驕傲地稱自掃雪開始，村內也再沒出過交通事故。



有同村村民表示，康老伯剛開始掃雪的時候，有不少人說他吃力不討好，還自己倒貼錢。沒想到他堅持這麼久，現在就連鄰村或經常開車經過的人都知道他。車輛有時路過村口時，都會降下車窗或按響喇叭朝康老伯問候。