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﻿陝西巨蛋現「蛋中蛋」

2016-12-29 列印
　　雙黃雞蛋大家可能聽過，但「蛋中蛋」可能未必​。內地陝西省西安市長安區一名七十三歲老翁在自家雞棚內發現一枚巨型蛋，豈料打開後更發現其中又包裹着一個小雞蛋，形成了十分罕見的「蛋中蛋」。

　　該個巨型蛋長約二十厘米，老翁指自己養了十二年雞，也不知道為何母雞會生出這麼大的蛋。有專家解釋，「蛋中蛋」是母雞生蛋時受到外界刺激，使已形成的雞蛋又返回輸卵管的上部，等到蛋再度下移時又被裹上蛋白和蛋殼，形成了「蛋中蛋」。
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