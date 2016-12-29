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﻿粗心媽開車 遺兒子跑兩公里追車​

2016-12-29 列印
　　浙江省諸暨一名媽媽因為粗心大意，還未等齊人就開車，結果遺下了自己的兒子。使他七歲的兒子在路上追車，跑了將近兩公里​。

　　上海鐵路公安局杭州公安處諸暨站派出所長表示，日前接到李姓媽媽報案，指兒子走失​。原來當日媽媽送親戚到火車站，兒子一起坐在後座，將親戚送到出發站台，打了個招呼，她就開車離開，未有為意兒子也一起下車。警方最後在距離火車站兩公里左右的諸暨雙金線上找到一名獨自行走的小孩，帶回派出所通知媽媽接回。
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