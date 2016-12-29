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﻿滬昆高鐵全長2252公里開通

2016-12-29 列印
　　內地滬昆高鐵全線昨日開通運營，線路全長二千二百五十二公里，為國內東西向線路里程最長、速度等級最高、經過省份最多的高速鐵路，多項技術指標達到世界領先。

　　昆明南站昨日早上舉行隆重的開通儀式，首班列車由站內開出，列車時速高達三百公里，途經七個車站。高鐵開通前，從昆明到貴州北大概需要六個小時，開通之後，時間縮短到兩小時。而高鐵雲南段沿線還提供4G網絡訊號。
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