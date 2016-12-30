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日報新聞 > 中國

﻿又一南京大屠殺倖存者辭世

2016-12-30 列印
　　今年是南京大屠殺七十九周年，當年的倖存者相繼去世。昨日又一倖存者沈宗海與世長辭，享年八十八歲。他是今年第二十一位去世的大屠殺倖存者，令登記在冊上的倖存者僅存一百零三位。

　　侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館官方微博，昨日早上九時發佈消息，指沈宗海於早上六點逝世​。沈宗海出生於一九二八年十二月七日，剛過了八十八歲生日。他於一九三七年與全家逃到金陵女子大學難民區，而其二哥沈宗濂被日軍抓走並殺害。沈宗海戰後跟子女生活在一起，最大的愛好就是集郵。
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