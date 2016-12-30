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﻿中央軍委副參謀長涉賄受查

2016-12-30 列印
　　中國國防部新聞發言人楊宇軍昨日表示，中央軍委聯合參謀部副參謀長王建平因涉嫌受賄犯罪，目前正接受調查。王建平是「十八大」後首位落馬的現役解放軍上將，與此前的中央軍委副主席徐才厚、郭伯雄及空軍原政委田修思，雖都是上將軍銜，不過被查時已經退役。

  王建平早年加入解放軍第四十集團軍，曾參與指揮平定西藏拉薩騷亂，和新疆烏魯木齊騷亂。一四年出任解放軍總參謀部副參謀長，在今年初的軍隊改革中，出任新組建的中央軍委聯合參謀部副參謀長職務。
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