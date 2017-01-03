﻿茅台不准自稱「國酒」

汾酒、五糧液、劍南春、水井坊、郎酒、沱牌舍得等國內名酒企業，集體向國家工商總局商標局遞交異議報告。國家商標局最終在二○一六年最後一個工作日公告，「國酒茅台」商標不予註冊。國家商標局的公告認為，「國酒」一詞帶有「國內最好的酒」、「國家級酒」的評價性含義，若由茅台永久性地獨佔使用，容易對公平的市場競爭秩序產生負面影響。
汾酒相關負責人指終於取得勝利，判決同時意味着茅台多年的「國酒」宣傳是違法。而茅台集團董事長袁仁國則對此表示不清楚。
產於貴州遵義市茅台鎮的茅台白酒，一直以「國酒」作宣傳。
網上購物陷阱多不勝數。警方指出，一向以來多數是無良網上賣家「收款不付貨」，近期卻發現蠱惑買家「收貨不付款」，顯示網上購物，容易受騙。去年首九個月，警方共接獲近九百五十宗涉網上拍賣和網購騙案舉報，受害人...
2017-01-03
內地霧霾情況嚴重，北方多處居民要在霧霾中跨年。北京市環境保護局早前啟動的空氣重污染橙色預警，原訂於昨日凌晨除下，最後局方前日再將預警延長三天至五日凌晨。在霧霾下，昨日有機場及公路一度需要封閉。市民亦...
2017-01-03
英國哈里王子及其美國女星女友馬克爾，自早前首次被拍到約會後，傳媒繼續將密密追訪馬克爾，日前更首次曝光其十四年前初出道時拍下的一輯性感照片。 該輯照片攝於二○○三年， 當時馬克爾只有二十二歲，圖片可見她...
2017-01-03
二手交投淡靜，個別屋苑再錄高價成交。沙田偉華中心一個高層戶，以每呎1.59萬元易手，創屋苑近1年新高，涉資465萬元，新買家為上車客。 美聯聯席區域經理陳國良表示，沙田偉華中心3座高層D室，實用面積3...
2017-01-03
港股今日為踏入2017年首個交易日，但分析認為恒指料會紅盤低開100至200點，因假期前夕市場已就內地有可能會放鬆銀根而炒作，加上恒指上周五已企於22000點，再向上突破難免有阻力。中美股市昨日仍放假，開市的德、法、意、西股市則靠穩。 港股於2016年全年僅錄得86點升幅，外圍市況方面，杜指全年計升幅達13.4%，是3年來最勁，但杜指於2016年最後一個交易日收市跌57點，報19762點。另外，港股美國預託證券（ADR）上周五向下，滙豐控股（005）收報62.32元，較港收市升0.11%；中移動（941）和騰訊（700）則分別跌1.07%和0.95%。 2017年有...
2017-01-03
阿仙奴中鋒基奧特周日英超射入「蠍子式」金球助球隊淨勝2:0，被主帥雲加盛讚正進展為世界級射手。今晚聯賽兵工廠作客般尼茅夫鋒線仍鬧兵荒，料基奧特將繼續與阿歷斯山齊士拍檔攻堅，合力摧毀主隊防線。 一向被評腳下功夫粗糙的法國中鋒基奧特，上輪對水晶宮開賽十五分鐘接應前鋒拍檔阿歷斯山齊士左路底線傳中，於人快波慢的情況下靈機一觸利用後腳進行「蠍子式」射門，皮球笠過門將軒尼斯的手頂中楣底彈地入網，助兵工廠先開紀錄。隊友伊禾比五十六分鐘為兵工廠鎖定2:0勝局。雲加大讚基奧特：「這一球稱得上是藝術品，從組織、走位以至臨門一腳都是出人意表。」 今季甚少正選上場的基奧特，英超上陣三百四十九...
2017-01-03
中東卡塔爾首都多哈（Doha），近年積極推動文化藝術，行將落成的卡塔爾國家博物館當然令人期待，可是此刻來訪，更不要錯過一遊由華裔建築大師貝聿銘構建的伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic...
2017-01-03
新昌營造前主席葉謀遵媳婦葉梁美蘭(Mira)，早年叱咤ball場，曾自爆打針隆胸至32C，加上樣貌激變大眼V煞娃娃臉，作風大膽。2011年宣佈退出ball場的她長居美國。上月初，前Ball后Mira與...
2017-01-03
外國潮興「Rooftopping」玩意，中譯「天台危攝」，玩家徒手爬上摩天大廈頂部，或潛入基建制高點，自拍攻頂一刻，把相片放上網與人分享，以鳥瞰奇景吸引別人目光。這種極端運動風氣近年吹入本港，昨天有五名男女闖入青馬大橋，攀上橋頂高點自拍，事件令人憂慮大橋這類重要基建儼如「無掩雞籠」，存在保安風險。 五名男女昨早爬上青馬大橋，被職員發現報警，警員趕至，五人已自行返回地面，警員相信事件不涉及刑事成份，查問一輪後，准許五人離去。這並非首次有人這樣犯險，去年九月一對外籍男女來港，攀上青馬大橋塔頂，拿自拍神棍拍下危站在天橋頂的「英姿」，近年亦有外籍年輕人擅闖鬧市摩天大廈玩自拍，過程驚...
2017-01-03
第三場四班千二米，苗廄「常拼常勝」上兩仗於谷草成熱搏失，直路上見衝刺稍欠貫注力。十月中拼後工夫一直維持正常，及後連試兩課閘，十二月中除眼罩試一千米谷閘，應聲彈出後沿途保持走勢，直路稍稍催逼下反應尚好，...
2017-01-03