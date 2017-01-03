﻿茅台不准自稱「國酒」

歷時四年的中國「國酒」商標之爭終告落幕，在汾酒、五糧液、劍南春、水井坊等名酒企業聯手狙擊下，茅台「國酒」被判因為誘導公眾把茅台等同於全國最好的酒，對其他優質酒業不公平，因此「國酒」商標不得註冊。



汾酒、五糧液、劍南春、水井坊、郎酒、沱牌舍得等國內名酒企業，集體向國家工商總局商標局遞交異議報告。國家商標局最終在二○一六年最後一個工作日公告，「國酒茅台」商標不予註冊。國家商標局的公告認為，「國酒」一詞帶有「國內最好的酒」、「國家級酒」的評價性含義，若由茅台永久性地獨佔使用，容易對公平的市場競爭秩序產生負面影響。



汾酒相關負責人指終於取得勝利，判決同時意味着茅台多年的「國酒」宣傳是違法。而茅台集團董事長袁仁國則對此表示不清楚。



產於貴州遵義市茅台鎮的茅台白酒，一直以「國酒」作宣傳。