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﻿霧霾天氣今減弱

2017-01-04 列印
　　霧霾天氣自元旦日中午過後重臨京城後，惡劣天氣一直持續，中央氣象台昨日首度發出最高等級大霧紅色預警，同時發佈霾橙色預警，預計霧霾天氣會在今日減弱。

　　華北、黃淮等地霧霾持續數天，霧更由昨晨逐漸濃厚，北京南部、天津、河北中南部、河南中東部、山東西部、安徽北部、江蘇中部等地，能見度低於五百米，部份地區能見度更低於五十米，多條高速公路已封閉。受大霧影響，中央氣象台首次發佈大霧紅色預警。氣象台預計，霧霾天氣會在今日至明日減弱或消散。
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