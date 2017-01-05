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﻿大學生娶同學母 實屬護膚品廣告

2017-01-05 列印
　　微博近日流傳一則「母子戀」新聞，稱聲一名二十一歲大學生，對其同學的失婚母親一見鍾情，苦苦追求後終獲女方接納，青年最後更成功求婚。惟內地傳媒多番查證後，證實該篇新聞是由廣告商杜撰。

　　「報道」聲稱二十一歲河南大學生陳曉禮，戀上年長三十四年，其同學的失婚母親劉芬芬，男方苦苦追求後，二人衝破年齡界限成為情侶，陳曉禮之後更用九百九十九枝朵玫瑰砌成巨型紅心，當眾向女方求婚，劉芬芬點頭答允。

　　內地傳媒發現二○一四至一五年間均出現類似新聞，只是人物、地點不同，經多番查證後，證實有關「新聞」是由廣告商杜撰，旨在宣傳某品牌的護膚品。
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