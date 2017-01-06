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﻿貴州「曝光」嫖客賭徒惹質疑

2017-01-06 列印
　　貴州凱里警方日前展開打擊黃賭毒行動，內地傳媒發現，警方日前在市內張貼告示，披露十名嫖客或賭徒相片、姓名等個人資料，以收阻嚇之效。

　　當地警方證實，告示是囚當局印製張貼，目的是警惕大眾切勿以身試法。

　　但該做法惹來網民熱議，有人認為公開嫖客、賭徒身份，確可收阻嚇之用；但有網民批評，警方做法明顯侵犯私隱。
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