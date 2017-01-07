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﻿應對霧霾 京校園安裝空氣清新機

2017-01-07 列印
■霧霾期間市民外出時均佩戴口罩。美聯社
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　　北京啟動空氣重污染橙色預警逾一周，不少市民外出時均佩戴口罩。為應對空氣污染問題，北京市教育委員會計劃在市內部份幼稚園、中小學，推行安裝空氣淨化設備測試計劃，並給予校方財政補貼。

　　內地傳媒報道，市教委正甄選合適幼稚園、中小學安裝空氣淨化設備，強調委員會將嚴格監察測試計劃成效，收集空氣質素等數據交專家論證，再研究切實可行方案，加快擴展計劃到其他學校。

　　市教委表示，兒童是家庭、國家、民族的未來，令兒童身心健康不僅是家長所盼望，更是教育行政部門重要工作。不少網民贊同北京市教委做法，但質疑其他受霧霾影響省市該如何是好。但更多人認為，測試計劃根本治標不治本。
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