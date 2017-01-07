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﻿網傳企業購鯨魚餵狗

2017-01-07 列印
　　網上近日流傳，江西省新余市一間公司近日購入一條長逾十米、重達八噸的鯨魚，並派員在廠區食堂外即場屠宰。有網民指，公司東主購入鯨魚，只為取其肉餵狗，但未得到有關公司證實。江西省農業廳漁政局表示，鯨魚屬於二級重點水生野生保護動物，捕撈、買賣、運輸均不違法。惟賣方需持有水生野生動物特許利用證，運輸公司亦要向當局申請運送，否則屬非法經營，省農業廳正了解情況，並與新余市農業局展開調查。
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