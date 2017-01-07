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﻿吳敦義郝龍斌將參選國民黨主席

2017-01-07 列印
　　國民黨將於五月二十日改選主席，現任主席洪秀柱早前表明尋求連任，台灣傳媒昨報道，兩位現任副主席吳敦義、郝龍斌將在下周一正式宣佈參選黨主席。吳敦義辦公室回應稱，吳敦義下周一舉行記者會。至於郝龍斌則表示，待有決定後向大眾報告。當地一項民調顯示，新北市長朱立倫仍是藍營「人氣王」，惟他再次角逐國民黨主席可能性不高，而郝、吳二人支持率均不及洪秀柱，若二人無法有效結盟，洪勢必連任。
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