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﻿山西「特朗普雞」成熱門景點

2017-01-07 列印
　　山西省太原市一個商場，早前委託美國西雅圖插畫師拉蒂歐萊斯，設計一隻雞型吉祥物迎接丁酉年，拉蒂歐萊斯結果設計出一隻擁有一頭金髮、連手勢也模仿美國候任總統特朗普的公雞給客戶，商場將「特朗普雞」造成七米高的巨型雕像後，它立即變成熱門景點，市民爭相在雕像前拍照留念。「特朗普雞」不但引來美國傳媒報道，在購物網站更出現形形色色的充氣冒牌貨，售價由一百二十元至二萬二千元人民幣不等。
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