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﻿蔡英文過境美國 未與特朗普會面

2017-01-09 列印
　　台灣總統蔡英文出訪中美洲，展開九天八夜的行程，昨天抵達美國休斯頓，停留一天半 ，獲美方高規格禮遇。不過美國候任總統特朗普的過渡團隊表示，特朗普或過渡團隊成員將不會與蔡英文會面。有美國學者指出，台美雙方都希望此次過境盡量低調，不希望觸及北京神經。

　　蔡英文今次出訪中美洲鞏固邦交。去程過境休斯頓，回程過境三藩市。蔡英文昨日抵達，美國在台協會主席莫健及台灣駐美代表高碩泰登機迎接。直接轉往下榻飯店期間，大批台僑們高聲呼喊「歡迎」，蔡英文下車握手合影，並接受獻花。

　　蔡英文獲美方高規格禮遇，由美國國務院負責元首保安的外交安全局負責安全。蔡英文期間參觀美術館，美術館由下午三時到六時全部清空。不過特朗普團隊發言人表示，特朗普及團隊成員不會在蔡英文過境期間與她會面。有學者指台美雙方皆希望此次過境低調，因為「激怒北京，沒有任何好處」。​
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