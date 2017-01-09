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﻿中國需求暴增 美國龍蝦漲價

2017-01-09 列印
　　中國人愛吃龍蝦，有消息指美國向中國出口龍蝦，在過去三年每年逾一千二百萬磅，狂吃導致美國市場價格猛漲，從去年的每磅九至十一美元(七十至八十五港元)，漲到十三美元(一百港元)以上，讓美國食客大喊受不了。中國人口中的龍蝦大量來自海外，美加尤甚，但近來天氣不佳，美國、英格蘭和加拿大的龍蝦產量偏低，再大量出口到中國，導致美國龍蝦價格猛漲。而中國農曆新年快到，需求更會急增，不過有商家指仍會滿足中國人要求，在新年發大財。
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