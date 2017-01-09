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﻿《桃姐》真實版少主照顧保母42年

2017-01-09 列印
　　電影《桃姐》情節賺人熱淚，而電影情節就在四川內江上演，一名保母傅天華照顧季家兄妹十多年，其丈夫去世後，季家兄妹不忍傅天華獨居，便將她接回家中照顧，一過就四十二年，被內地媒體喻為「真實版桃姐」。傅天華五十八年前到季家打工，帶大了季家姐弟季華及季宏。一九七二年回貴州照顧生病丈夫，其丈夫去世後，翌年季華向父母提出，希望將傅天華接回家一起生活，直至現在。傅天華對季家表示感謝，如果沒有他們，自己不可能活到九十八歲。
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