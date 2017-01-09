﻿《桃姐》真實版少主照顧保母42年

內地鄭州最近一名護士，除了照顧病人生理，更關注到病人的心理需要。她為一名「斷腿男孩」繪畫漫畫，鼓勵他積極接受治療，病人現時已經出院，不過護士的畫作就在網上瘋傳。該名護士表示沒有想過漫畫能在網上走紅，更強調「斷腿男孩」未痊瘉，希望網民不要打擾他。 這名護士名為丁妙文，為鄭州市中心醫院高新區醫院手足顯微外科護士。去年八月，有一名男孩曉航在高速公路上出車禍撞斷了腿，轉到丁妙文所屬的醫院，在曉航住院期間做了好幾次手術，丁妙文指他特別堅強，忍着疼痛，讓她特別感動。因此決定以畫漫畫的方式為曉航打氣。丁妙文總共為曉航畫了八幅漫畫，她指，「他如果出現不舒服的情況，或者一兩天情緒不太...

2017-01-09