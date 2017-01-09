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日報新聞 > 中國

﻿數千台企撤離東莞轉至東南亞

2017-01-09 列印
　　內地設廠成本低，早年吸引大量外資到東莞投資。不過事至今日，東莞已風光不再，有內地媒體指因為成本上漲，廠商多轉至東南亞，而當地台商亦紛紛撤離東莞。報道引述東莞台協執行常務副會長謝慶源指，現時東莞一個普通工人的月薪平均為人民幣三千元，已是一些東南亞國家的三、四倍，因此企業為節省成本，都已將工廠轉至東南亞。繼續駐守東莞的台商有些縮小規模，有的直接把工廠關掉，東莞高峰時有逾五千間企業，現時只剩二千家。而工廠倒閉，更影響到周邊的餐飲業及零售業。
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