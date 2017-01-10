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﻿新疆警轟斃三恐怖份子

2017-01-10 列印
　　新疆和田地區年底發生懷疑恐怖份子在縣委大院引爆汽車炸彈，釀成四人死傷事件後，當地警方加強反恐工作。警方日前追捕三名在逃涉嫌恐怖份子時，對方反抗拒捕，警員終當場擊斃三人。

　　新疆官方傳媒昨報道，和田警方周日晚上約八時，追捕三名二○一五年「四二一」暴恐集團在逃疑犯時，對方暴力拒捕，警員當場擊斃三人，警方無人傷亡。

　　新疆近期發生多次武裝襲擊事件，上月二十八日，四名懷疑恐怖份子駕車衝入和田市墨玉縣縣委大院，引爆自製爆燃裝置，四人當場死亡，另有政府工作人員死亡、三人受輕傷。翌日凌晨，皮山縣再傳出槍聲，隨後和田市、墨玉縣、和田縣、皮山縣、洛湧縣、策勒縣實施戒嚴。
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