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日報新聞 > 中國

﻿蔡英文抵洪都拉斯訪問

2017-01-10 列印
  台灣的總統蔡英文過境美國休斯頓後，轉抵洪都拉斯展開訪問中美洲四邦交國行程。蔡過境期間，先後與德州參議員克魯茲、德州州長艾伯特會面，又與共和黨資深參議員麥凱恩通電話。克魯茲表示，兩人曾討論改善美台關係、售武、聯合軍演、加強經濟合作等話題，並透露，中方曾要求他勿與蔡英文會面，惟克魯茲批評中方無權干涉。而中國外交部發言人陸慷昨重申，中方堅決反對台灣領導人利用過境之機，與美方官方人士接觸，並從事干擾、破壞中美關係活動，他並敦促美方有關人士恪守「一個中國」政策，妥善處理涉台議題。
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