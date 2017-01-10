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﻿ 屠呦呦趙忠賢獲最高科學技術獎

2017-01-10 列印
　　二○一六年度中國國家科學技術獎勵大會昨日舉行，憑着研發瘧疾藥「青蒿素」，前年獲頒諾貝爾醫學獎的中醫科學院研究員屠呦呦，領導國家超導研究的物理學家趙忠賢，共同獲得國家最高科學技術獎，每人獲得五百萬元人民幣獎金。其中，屠呦呦更是首位獲得該殊榮的女性科學家。 屠表示，科學研究並非為爭名爭利，發現青蒿素是集體發掘中藥的成功例子，獲獎是中國科學事業、中醫中藥走向世界一個榮譽。
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