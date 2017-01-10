 Advertisement
  • 2017年1月10日 星期二
  • 19º
  • 81%
熱門： 稻香故宮館金球獎小幸運找錢黨

日報新聞 > 中國

﻿吳敦義參選國民黨主席

2017-01-10 列印
　　繼台北前市長郝龍斌後，台灣前副總統吳敦義亦宣佈參選國民黨主席，國民黨三十五名立法委員，其中二十二人先後到場出席記者會聲援他，吳敦義表示自己從政四十年，受已故前總統蔣經國栽培，但他並非從未經歷過挫敗，黨同樣會面臨成功失敗挫折，並引用台語歌《愛拼才會贏》，表示一定要打拼，愛拼才會贏。國民黨將於五月二十日改選主席，現任黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌已陸續宣佈參選。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd