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﻿川女紋眉慘變「關公」

2017-01-11 列印
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　　女為悅己者容，不少女性均會大灑金錢在美容，甚至整容之上。四川省成都市一名愛美女子，去年七月花費一千九百元人民幣到一間口碑甚佳的美容店紋眉，希望紋眉後對升職有幫助；惟三小時後，該名女子照鏡時，發現其雙眉變得有如漫畫英雄般稜角分明，散發着一股關公的英雄氣概（圖），而顏色亦非常深。紋眉店事後向她解釋，顏色較深是希望保持時間更長，又稱一個月後顏色會變淡。但事主一個月後發現雙眉並無變化，感到自己受騙，遂要求紋眉店退款，但對方拒絕。
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