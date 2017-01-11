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﻿海鷗遭惡漢摔斷翅膀

2017-01-11 列印
　　雲南省昆明市海埂大壩不時發生遊客用食物引誘海鷗，再生擒海鷗合照事件。大壩保安人員周一巡邏時發現一名年約五十歲的遊客，在壩上餵飼海鷗時，一手擒着一隻海鷗，然後用手強行拉開其翅膀。保安員上前勸阻期間，該男子惱怒揪住海鷗翅膀將牠重摔地上，導致海鷗翅膀折斷、流血。保安即將該名男子帶返辦公室，並且報警求助。據悉，令海鷗折翼者，事後被警方處以紅嘴鷗五至八倍身價罰款。
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