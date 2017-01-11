 Advertisement
  • 2017年1月11日 星期三
  • 19º
  • 76%
熱門： 稻香故宮館金球獎小幸運找錢黨

日報新聞 > 中國

﻿蔡英文晤尼加拉瓜總統奧諦嘉

2017-01-11 列印
　　台灣總統蔡英文繼續中美四國外訪行程，周一傍晚五時由洪都拉斯轉抵另一邦交國尼加拉瓜首都馬拿瓜，並與該國總統奧諦嘉會談。隨蔡外訪的台灣傳媒原以為二人會閉門會談，惟在下榻酒店新聞中心看電視卻發現當地傳媒直播會談。總統府發言人黃重諺指，二人會談原本閉門進行，外交慣例是閉門會談完結後再對外發表及提供官方攝影等。估計尼國總統比較熱情，故安排官方新聞機構直播會談。又稱，奧諦嘉考慮到蔡英文遠道而來，抵埗可能要稍為休息，故沒有在行程表列明當日進行對話。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd