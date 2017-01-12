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﻿訪台陸客減一成四 八年來首次

2017-01-12 列印
　　民進黨主席蔡英文就任台灣總統後，兩岸關係急轉直下，訪台陸客數量銳減。內地國台辦發言人馬曉光昨透露，去年內地居民赴台灣人次，較二○一五年大減一成四，是八年來首次下降。

　　馬曉光昨透露，去年內地居民赴台灣為三百六十一萬人次，較前年減少近八十萬人次，減幅達一成四，是八年來首次下降；但台灣居眾赴大陸人次則較並年增加百分之四。

內地堅持對台方針

　　他指，對於兩岸民眾往來數字一增一減，有評論認為，明顯受台灣政局變化等因素影響。內地繼續堅持既定對台大政方針，增加台灣同胞吸引力；而台方大陸政策改變，破壞兩岸交流氛圍，影響大陸民眾赴台意願。

　　馬曉光批評，民進黨政府拒絕承認「九二共識」，縱容「台獨」活動，對當前兩岸關係不利局面，有不可推卸責任。
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