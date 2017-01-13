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﻿陝旅遊局連夜毀40假兵馬俑

2017-01-13 列印
■當局連夜派員到場銷毀逾四十個假兵馬俑。網上圖片
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　　山寨貨、冒牌貨充斥內地，連旅遊景點亦不能幸免。有網民聲稱，早前到西安觀賞兵馬俑時，被導遊帶到假兵馬俑參觀，當局得悉事件後，連夜派員到場銷毀逾四十個假兵馬俑。

　　有內地民眾在網上表示，早前到西安市旅遊時，一天內經歷華清宮門票黃牛黨、假巴士一日遊、山寨兵馬俑等不幸遭遇。其中他被無牌導遊載到距離真正兵馬俑兩公里外的山寨秦皇陵景區，觀看做工粗糙，造型低劣的假兵馬俑。

　　陝西省旅遊局周一下發通知，要求各地相關部門加強旅遊市場管理及執法。而西安市臨潼區執法人員周三晚抵達「溯源秦皇陵」，即場銷毀逾四十個假兵馬俑。
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