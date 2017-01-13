﻿陝旅遊局連夜毀40假兵馬俑

有內地民眾在網上表示，早前到西安市旅遊時，一天內經歷華清宮門票黃牛黨、假巴士一日遊、山寨兵馬俑等不幸遭遇。其中他被無牌導遊載到距離真正兵馬俑兩公里外的山寨秦皇陵景區，觀看做工粗糙，造型低劣的假兵馬俑。
陝西省旅遊局周一下發通知，要求各地相關部門加強旅遊市場管理及執法。而西安市臨潼區執法人員周三晚抵達「溯源秦皇陵」，即場銷毀逾四十個假兵馬俑。
特首梁振英決定不角逐連任後，政務司司長林鄭月娥「不得不重新考慮」參選特首一個月後，昨天宣佈請辭政務司司長一職，如獲中央批准，她將參選特首。她昨早出席政府內部研討會，稱昨天是「有趣及巧妙」的一天，又提出...
2017-01-13
台灣的蔡英文總統出訪中美洲四國，鞏固邦交之際，與台北當局並無外交關係的非洲國家尼日利亞，突然要求台灣駐當地代表處改名，並遷出首都阿布賈。到訪尼國的中國外交部長王毅讚揚尼方堅持「一個中國」原則；而台灣外交部則向尼方提出嚴正抗議。本報記者 王毅周三尼日利亞首都阿布賈與尼國外長奧尼亞馬舉行會談，二人更簽署一份堅持「一個中國」原則的聯合聲明。王透露，尼方數日前要求台灣駐當地代表處取消改名、遷出首都，並且削權減人手，又禁止該國政府官員和機構與台灣作任何官方往來。 中方讚堅持「一個中國」 他指，中方讚揚尼方堅持「一個中國」原則；更批評，台灣駐尼機構多年來從事與身份不相符，明顯違反...
2017-01-13
泰國一名女髮型師日前自立門戶，在羅勇府甲鈴縣開設髮型屋，但新店周一開業不久便門庭若市，甚至有顧客願意等候數天，亦要找她理髮。原來名為妮查蒙的女髮型師不但掌握一流技巧，而且擁有天使面孔、魔鬼身材，加上穿...
2017-01-13
九龍站上蓋豪宅是不少富豪入市目標，今次為大家介紹凱旋門一個自製豪裝複式連平台單位，實用面積932方呎，賣點之一連970方呎平台，打造市區中的寧靜庭園，全屋裝修以淺色為主，配以假天花及掛飾，塑造不凡的家...
2017-01-13
候任美國總統特朗普在當選後首個記者會上，未有透露未來基建計劃的細節，令投資者失望而回，美股早段則顯著下跌，杜指曾挫183點，跌至19770點，至今晨四時報19890點，跌63點。金價則受惠美匯下跌，升至七周新高，重上1200美元關口。 美國候任總統特朗普，在當選後首個記者會上的言論，未有為市場帶來驚喜，且未有透露未來基建計劃的細節，令市場憂慮他競選時的承諾會否兌現，投資者失望而回，令美股從高位回落。杜瓊斯工業平均指數截至四時報19890點，跌63點；納斯達克指數報5542.99點，跌20.69點。滙控（005）美國預託證價格報63.80港元，較香港收市價跌0.15港...
2017-01-13
里爾易手在即，塞杜斯在一七年首場法甲最後一次以主席身分亮相，難怪隊長馬胡巴矢言要在主場擊退聖伊天歡送他。適逢後者不擅作客，今仗逾兩倍主勝單注或過關皆宜。 擔任里爾主席十五年的塞杜斯周六便離開，會方在賽前及賽後都會舉行歡送儀式，隊長馬胡巴希望領軍全取三分，當作最後禮物︰「很感謝他歷年來的支持，作為今年首場聯賽，己隊定必全力爭勝。」該隊各賽事近四次作東三勝一和，期間轟入十一球，有力擊退聯賽近五場客戰僅兩和三負的聖伊天。 今午澳職，墨爾本勝利自去年十一月初不敵FC悉尼後，聯賽至今八輪取得七勝一和未嘗一敗，腳風甚順的前鋒貝利沙近六輪入七球應記一功。此子今仗領軍主場迎戰聯賽二...
2017-01-13
以往「慢煮」只是一些高級餐廳名廚的複雜烹調技術，但今時今日，慢煮機除了成為專業廚師的好拍檔，亦成功入屋，成了普羅大眾的入廚好幫手！就如Rasonic Sous Vide Premier慢煮機，操作簡便...
2017-01-13
現佗B約9個月、肚大如籮的楊穎(Angelababy)，有指她將於農曆新年前生B。現正在港待產的她，日前下午相約經理人Kim等人去中環名店掃貨。見肥肚唔肥身的瘦骨Baby挺巨肚密冚素顏，揀完手袋再睇銀...
2017-01-13
的士業受部份害群之馬影響，乘客投訴多，的士形象近年轉差。近年網上租車Uber服務打入市場，以服務態度贏取乘客支持，若的士業不改革，將持續流失客源。早前有個別的士商提出在車廂內安裝攝錄機，以監察司機與乘客之間的對話，引來劣評如潮。昨天有的士車行提出一連串提升的士服務措施，初步看來，走對了方向，但仍有很大的改善空間。 部份的士商會早前提議一項試驗計劃，在的士車廂內加裝攝錄機，把司機與乘客之間的互動拍下來，遇上爭執，翻看影片，作為依據，分出誰對誰錯，市民多表反感，關注個人私隱受到侵犯。的士業為求自保，也想增強乘客信心，但能否提出好方法，值得商榷。 昨天一家的士車行推出「特選的士」...
2017-01-13
沙田C+3跑道一向偏差嚴重，轉彎走內疊優勢極大，而今季的情況更加明顯，因為季內四次田C+3賽事，有接近六成的上名馬轉彎貼欄，只不足一成的上名馬是在彎位飛三疊。而在各項路程之中，千二米的偏差特別大，可惜...
2017-01-13