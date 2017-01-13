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﻿遼寧艦編隊駛離台灣海峽

2017-01-13 列印
　　內地航空母艦遼寧號編隊經過近二十四小時航行後昨晨已駛離台灣海峽。台灣國防部表示，遼寧號編隊於周三清晨七時駛入台灣西南防空識別區後，海軍即部署軍艦全程監控動向，編隊於昨清晨六時三十分駛離台灣海峽，期間未有特殊狀況發生。解放軍海軍發言人梁陽亦證實，到南海進行跨海區訓練的遼寧號編隊，昨凌晨已通過台灣海峽，並繼續執行後續任務。他指，在台灣海峽航行期間，編隊嚴格按照大型艦艇通過海峽要求，確保航道安全。
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