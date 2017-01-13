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﻿台機場捷運元宵前試營運

2017-01-13 列印
　　通車日期一再押後的台灣機場捷運，去年底完成履勘作業後，正展開改善工程。桃園市長鄭文燦前日透露，目前仍待交通部發出營運許可，估計可於下月十一日後，展開為期一個月免費試營運。他指，首兩周試營運採用團體預約方式，之後是自由試乘；而正式通車首個月會提供票價五折優惠，之後亦有不同折扣。桃園捷運公司總經理陳凱凌表示，下周會公佈試乘方案。
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